Gironde: La balle perdue d’un chasseur frôle la passagère d’une voiture, sur l’autoroute

Illustration. Le 16 septembre 2012. Partie de chasse a Maisoncelles-en-Gatinais. V. WARTNER/20 MINUTES — Vincent Wartner / 20 Minutes

Le couple a eu très peur. Samedi après-midi alors qu’il roule sur l’A89 en direction de Bordeaux et alors qu’il est à hauteur du péage d’Arveyres, une balle transperce l’avant de la Clio et ressort par le toit avec un grand fracas,rapporte Sud-Ouest. La passagère a été frôlée par la balle et légèrement bléssée par des éclats de tôle. Le couple s’arrête pour constater les impacts et décide de porter plainte auprès de la gendarmerie de Libourne.

>> A lire aussi : Savoie: Une balle perdue finit sa course dans sa voiture, à quelques centimètres de sa passagère

Une battue au grand gibier dans le secteur

Les militaires apprennent qu’une battue au grand gibier a été organisée à Arveyres, samedi après-midi. Le président de l’association de chasse d’Arveyres et trois chasseurs présents lors de cette battue sont entendus lors d’auditions dans le cadre de l’enquête. La jeune femme de 24 ans doit faire l’objet d’examens médico-légaux, ce lundi, au centre d’accueil d’urgences des victimes d’agressions (Cauva) de Bordeaux.

>> A lire aussi : Toulon: Une balle perdue finit sa course dans la chambre d'un enfant de 4 ans