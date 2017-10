Lorraine: Chargé par un sanglier, un promeneur de 67 ans trouve la mort en forêt

ACCIDENT Chargé par un sanglier en pleine balade avec un ami et leurs chiens dans la forêt, un sexagénaire mosellan a trouvé la mort, dimanche matin...

Un sanglier a chargé deux promeneurs, en forêt, ce dimanche. Illustration — Pixabay.

Le drame s’est produit en forêt de Metting, en Moselle, dimanche matin. Vers 10h, deux hommes ont vu surgir un sanglier d’un bosquet puis foncer en leur direction. Et si l’un d’eux a réussi à l’esquiver, le second n’a pas eu cette chance. Âgé de 67 ans, ce Lorrain a été percuté et blessé à la jambe par l’animal, d’après le récit du Républicain Lorrain.

En pleine balade avec leurs chiens

Victime d’un malaise cardiaque dans la foulée, le sexagénaire aurait ainsi trouvé la mort, sans que l’intervention des pompiers ne permette de le réanimer. Accompagnés par leurs chiens, les deux hommes se baladaient sur leur lot de chasse dans la forêt, sans pour autant s’adonner à cette activité ce dimanche. Le sanglier n’a, lui, pas pu être capturé.