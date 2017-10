Bordeaux: Sans permis, il essaie d'échapper à la police lors d'une course-poursuite

FAITS DIVERS A 3 h du matin, la police est alertée par la conduite en excès de vitesse d'un automobiliste qui a pris la fuite en roulant encore plus vite...

Il n’y a heureusement aucun blessé. Ce samedi soir vers 3 h du matin, un automobiliste a pourtant pris de sérieux risques en voulant échapper à un contrôle de police, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire. Sur le quai Richelieu, en bord de Garonne, les policiers remarquent un automobiliste en excès de vitesse mais l' homme de 28 ans qui est au volant refuse de s’arrêter et engage une course folle pour échapper aux forces de l’ordre, rapporte Sud-Ouest.

L’homme fuit à vive allure, grillant des feux et n’hésitant pas à prendre les voies du tram pour déboucher finalement place de la Comédie. C’est là qu’il a percuté le socle de l’une des grosses horloges de la place et qu’il a pu être interpellé. L’homme n’a pas le permis de conduire et ne l’a même jamais passé. Sa garde à vue a été prolongée samedi soir.

