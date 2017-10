Toulouse: Les pompiers interviennent pour sauver... une poupée gonflable

Une poupée gonflable. (photo illustration) — Jonathan Hordle / Rex F/REX/SIPA

Samedi après-midi, à Toulouse, des passants repèrent une forme flottante dans les eaux du Canal du Midi, ressemblant étrangement à un corps humain. Et pour cause. Lorsque les pompiers du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne arrivent sur place, vers 17 h 10, près du boulevard Riquet, ils repèrent rapidement la masse rose, et posent tout aussi rapidement un diagnostic, indique La Dépêche du Midi.

Leur victime n’est autre qu’une poupée gonflable, lâchement jetée dans le Canal du Midi. Et même s’ils se sont déplacés pour rien, gageons que les pompiers préfèrent ce genre de découverte à d’autres bien plus macabres. En plus du fou rire qu’ils ont dû avoir.