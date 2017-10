Bordeaux: Un automobiliste en garde à vue après avoir renversé une femme

L'accident s'est produit quai des Chartrons. — Google Maps

L’enquête avance après l’accident de la route qui s’est produit vendredi soir quai des Chatrons à Bordeaux. Vers 23h, une femme de 23 ans a été renversée par une voiture. Depuis, un jeune homme est garde à vue selon Sud Ouest.

Des questions sur les circonstances de l’accident

La jeune fille est, elle, grièvement blessée. Son pronostic vital est toujours engagé. Pourtant, difficile de savoir ce qu’il s’est passé. L’étudiante traversait la route en dehors d’un passage piéton en direction de la Garonne au moment où elle a été renversée par cet automobiliste. Les policiers s’interrogent sur la vitesse du véhicule. On ne connaît pas non plus pour l’instant le niveau d’alcoolémie du conducteur lors de l’accident.

