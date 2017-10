Sur ce « risque chimique », les pompiers sont intervenus un peu avant 19h, lundi soir. Dans la commune de Nierderlauterbach, dans le nord de l’Alsace, les secours ont trouvé un vaste troupeau de vaches intoxiquées par un dégagement de gaz dans leur étable.

Un déversement de sulfate d’ammonium

Au total, 63 d’entre elles ont trouvé la mort à cause d’une réaction chimique provoquée, selon les pompiers, par un « déversement de sulfate d’ammonium [un composant des engrais et persticides] dans du lisier ». France Bleu Alsace nous apprend par ailleurs qu’une enquête est ouverte afin d’en savoir plus.

Pendant qu’ils transportaient le propriétaire, également intoxiqué, à l’hôpital de Wissembourg, les pompiers ont mis en place un périmètre de sécurité, intégrant selon la radio le confinement de quatre voisins dans leurs habitations, durant plusieurs heures.

B.P.