Nice: Une femme meurt pendant le concert de Michel Sardou

Michel Sardou le 26 juin 2013 sur la scène de l'Olympia à Paris. — SADAKA EDMOND/SIPA

Une septuagénaire est décédée ce jeudi soir lors du concert de Michel Sardou au Palais Nikaia, rapporte Nice-Matin.

Les secours ne sont pas parvenus à réanimer la victime, âgée d’environ 70 ans, qui a fait un arrêt cardio-respiratoire.

Michel Sardou était en concert au Palais Nikaia de Nice jeudi soir dans le cadre de son ultime tournée baptisée « La Dernière Danse ».

«Il arrive un moment où on a tout dit »

Dans un entretien au Parisien en mai dernier, le chanteur au plus de 100 millions d’albums vendus avait annoncé sa décision d'arrêter de chanter. « Je veux me protéger et ne surtout pas faire l’album et la tournée de trop, déclarait-il à nos confrères. Il arrive un moment où on a tout dit. Et puis j’ai 70 piges, j’ai bien le droit de me faire plaisir ».

Avec ce dernier tour de chant, Michel Sardou, dont la précédente tournée date de 2013, entend faire « un remerciement au public, qui me suit depuis cinquante ans ». L'interprète de Je vole, Les lacs du Connemara ou Une fille aux yeux clairs entend par la suite se consacrer uniquement au théâtre.