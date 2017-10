VIDEO. Projet d'attentat de l'ultra-droite: Mélenchon a découvert «dans la presse qu'il était visé»

Jean-Luc Mélenchon, le 18 juin 2017 à Marseille. — Claude Paris/AP/SIPA

Après le coup de filet dans le milieu de l’ultra-droite, c’est la stupéfaction au sein de la France insoumise (LFI). Ugo Bernalicis, député LFI de la deuxième circonscription du Nord, s’est dit étonné que le parti ait appris « par voie de presse » que Jean-Luc Mélenchon avait été la cible « d’un groupuscule d’extrême droite ».

« On est étonnés de le découvrir par voie de presse. Jean-Luc Mélenchon a découvert comme tout le monde, dans la presse qu’il avait été la potentielle cible d’un groupuscule d’extrême droite. C’est un peu étrange de l’apprendre par cette voie-là », a déclaré ce mercredi l’élu LFI dans une interview accordée à France info.

« Il faut arrêter de nous traiter d’islamo-gauchiste »

La France insoumise aurait voulu être « informée » de ces menaces afin « qu’on puisse prendre des dispositions qui aillent en conséquence », a ajouté Ugo Bernacilis. « On demande à ce que les autorités du ministère de l’Intérieur et de la Justice, puissent communiquer peut-être avant la presse, au principal intéressé. Jean-Luc Mélenchon a quand même été un candidat à l’élection présidentielle (…) C’est dommage qu’il l’apprenne ainsi ».

Le député LFI du Nord a également poussé un coup de gueule contre ceux qui les accusent d’être des islamo-gauchistes. « Tous ceux qui en rajoutent, systématiquement en nous assimilant, à l’islam radical en disant que l’on est des islamo-gauchistes, que Mélenchon serait quelqu’un de dangereux pour la République, un dictateur en puissance, que tous ces gens-là gardent un peu leurs propos pour eux. Il y a des fous qui entendent ces paroles-là », a déploré Ugo Bernalicis.

Dix personnes de 17 à 25 ans, gravitant dans la mouvance d’ultra-droite, ont été arrêtées mardi dans une enquête portant sur un projet d’attentat visant notamment des hommes politiques et des mosquées, dont l’initiateur présumé a été arrêté en juin. Ces personnes, neuf hommes et une femme, sont en garde à vue pour « association de malfaiteurs terroriste ». Les protagonistes « étaient en lien » avec Logan Alexandre Nisin, un ancien militant de l’Action Française Provence, organisation royaliste qui avait multiplié les provocations musclées autour de Marseille et d’Aix-en-Provence avant l’été.