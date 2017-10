Dix personnes arrêtées, soupçonnées de vouloir attaquer des hommes politiques

La police a procédé à l'arrestation de dix personnes. — C. Allain / 20 Minutes

Dix personnes ont été arrêtées ce mardi. Elles sont soupçonnées d’avoir voulu attaquer des hommes politiques.

Placés en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes et apologie du terrorisme

L’affaire remonte à cet été. Les hommes de la Sous-direction antiterroriste (Sdat) et de la Direction générale de la Sécurité intérieure (Dgsi) avaient interpellé un militant d’extrême droite près de Marseille. Logan Alexandre Nisin, ex-membre de l'Action française Provence et du Mouvement pour une nouvelle aurore (MPNA), était alors en possession de deux revolvers et d'un fusil, et soupçonné par les enquêteurs de projeter un attentat contre des migrants et des hommes politiques ainsi que des djihadistes et des dealers. Il était, selon nos informations, administrateur d’une page Facebook glorifiant Anders Behring Breivik, terroriste norvégien d’extrême droite, auteur d’une tuerie de masse en Norvège en juillet 2011.

Les enquêteurs ont ensuite pu identifier un groupe d’une dizaine de personne qu’ils ont interpellé ce mardi dans le sud et en région parisienne, apprend 20 Minutes de source policière. Agés de 17 à 25 ans, ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes et apologie du terrorisme. Une garde à vue qui peut durer jusqu’à 96 heures.

A ce stade, il est difficile de connaître l’état d’avancement du projet d’attentat. Selon nos informations, ils auraient voulu s’attaquer au leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon ainsi qu’au porte-parole du gouvernement Christophe Castaner.

…/… Plus d’infos à suivre