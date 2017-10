Oise: A Beauvais, l’élue chargée de la santé contrôlée ivre au volant

Sécurité routière Contrôlée avec deux grammes d’alcool dans le sang, l’élue s’est vu retirer son permis de conduire et sa délégation à la mairie…

La ville de Beauvais, dans l'Oise. — 20 Minutes

Un dérapage qui fait tache. Vendredi dernier, lors d’une vaste opération anti-délinquance, Françoise Bramard, huitième adjointe à la mairie de Beauvais, a été contrôlée à l’entrée de la ville avec deux grammes d’alcool dans le sang, selon Le Courrier Picard. L’élue, chargée de la santé et du programme « Education, santé et prévention » à Beauvais, a fait l’objet d’une immobilisation de son véhicule et d’une suspension immédiate de son permis de conduire.

Le maire lui retire sa délégation

La maire de la ville, Caroline Cayeux, a réagi très rapidement. Dans un communiqué, elle explique : « J’ai appris cette nouvelle avec consternation. Son comportement lui a fait courir des risques, ainsi qu’aux autres usagers de la route. De la part d’une élue, qui plus est chargée des questions de santé publique, c’est inacceptable. J’ai immédiatement demandé à rencontrer Françoise Bramard. Je l’ai informée que, face à ce comportement inadéquat, j’ai décidé de lui retirer ses délégations. » Françoise Bramard n’a pas, pour l’instant, présenté sa démission d’élue.