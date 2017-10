Oise: A Beauvais, l’élue en charge de la santé contrôlée ivre au volant

Sécurité routière Contrôlée avec deux grammes d’alcool dans le sang, l’élue s’est vu retirer son permis de conduire et sa délégation à la mairie…

La ville de Beauvais, dans l'Oise. — 20 Minutes

Un dérapage qui fait tache. Vendredi dernier, lors d’une vaste opération anti-délinquance, Françoise Bramard, huitième adjointe à la mairie de Beauvais, a été contrôlée à l’entrée de la ville avec deux grammes d’alcool dans le sang, selon Le Courrier Picard. L’élue, en charge de la santé et du programme « Education, santé et prévention » à Beauvais, a fait l’objet d’une immobilisation de son véhicule et d’une suspension immédiate de son permis de conduire.

Le maire lui retire sa délégation

La maire de la ville, Caroline Cayeux, a réagi très rapidement. Dans un communiqué, elle explique : « J’ai appris cette nouvelle avec consternation. Son comportement lui a fait courir des risques, ainsi qu’aux autres usagers de la route. De la part d’une élue, qui plus est en charge des questions de santé publique, c’est inacceptable. J’ai immédiatement demandé à rencontrer Françoise Bramard. Je l’ai informée que, face à ce comportement inadéquat j’ai décidé de lui retirer ses délégations. » Françoise Bramard n’a pas, pour l’instant, présenté sa démission d’élue.