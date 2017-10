Toulouse: La police recherche d'éventuelles autres victimes du «prédateur au couteau»

Un homme armé d'un couteau. Illustration. — Umdorf Imago Sipa

Un homme de 40 ans, au profil plus qu’inquiétant, a été interpellé samedi en fin d’après-midi dans la Ville rose. Les enquêteurs le soupçonnent d’être le « prédateur au couteau » qui, dans la nuit du mercredi 11 et jeudi 12 octobre a commis au moins trois agressions dans le centre-ville de Toulouse.

Bras et cou entaillés

Selon La Dépêche du Midi, la nuit sanglante de ce quadragénaire a commencé allées Jean-Jaurès, vers 1h du matin, quand il a suivi une femme dans le hall de son immeuble. Il lui a volé son portefeuille et profondément entaillé le bras avec un couteau de cuisine. Un peu plus tard, dans le même secteur, il a menacé deux autres personnes. Puis, rue de la Colombette, il s’en est pris à un couple dont l’homme a été entaillé au niveau du coup.

Depuis samedi, l’agresseur a reconnu partiellement les faits. Mais les enquêteurs de la brigade criminelle se demandent s’il n’a pas fait d’autres victimes cette nuit-là et lancent un appel à témoins. Le prédateur au couteau mesure entre 1,60 et 1,70m et portait un bandage au bras gauche. Il était mal rasé et habillé d’un sweat-shirt gris. Les témoins ou victimes éventuels peuvent contacter les enquêteurs au 05 61 12 75 68 ou au 05 61 12 75 71.