Douai: Un nordiste disparaît sur la route pour rentrer chez lui

Appel à témoins pour retrouver Jonathan Nowak. — Gendarmerie nationale

Samedi, la gendarmerie du Nord a lancé un appel à témoins dans le cadre de la disparition jugée inquiétante d’un nordiste de 28 ans. Jonathan Nowak n’a plus donné de nouvelles depuis vendredi soir.

Son emploi du temps

Jonathan Nowak, âgé de 28 ans, a quitté son domicile à bord de sa voiture, jeudi matin pour se rendre à son travail. Le soir, il est allé passer du temps au café « Les Grès » situé sur la place Saint-Amé, à Douai.

Selon l’emploi du temps du jeune homme, reconstitué par les gendarmes, il a quitté le café avant de contacter sa compagne, à 1h15 du matin, pour lui annoncer qu’il était sur le chemin du retour, « au niveau de la rocade minière ». Le bornage de son téléphone portable a permis de le localiser pour la dernière fois à 1h du matin, à Guesnain. Depuis, il n'a plus donné signe de vie.

Description physique

Jonathan Nowak, « est de type caucasien, mesure 1m80, a les cheveux blonds rasés, les yeux verts, et porte un bouc. Il porte des lunettes de vue en permanence. Il porterait un pantalon de jeans bleu foncé, des chaussures de ville, une chemise ou un polo, et une veste de costume » selon la description fournie par les gendarmes. Pas ailleurs il conduit un véhicule BMW série 3, couleur bleu nuit et immatriculé EP-313-BS.

Les personnes disposant de renseignements sont invitées à contacter la brigade de gendarmerie d’Arleux au 03.27.89.52.62.