La blague sexiste d'un élu de Montauban ne fait pas rire tout le monde

« En chaque femme, il y a quelque chose de bien mais je dois l’introduire moi-même. » Cette citation postée sur la page Facebook d’un élu de la Ville de Montauban - retirée depuis - n’a pas été du goût du porte-parole du parti communiste du Tarn-et-Garonne.

Pour Thomas Porte, ces propos sexistes n’ont rien d’une blague, il les juge au contraire « inacceptables » et demande la démission de celui qui les a publiés : Philippe Fasan, adjoint au maire de Brigitte Barèges (LR) chargé des quartiers.

France 3 Occitanie, qui a révélé l’information, a contacté celui qui est pointé du doigt. Philippe Fasan, chanteur de Country, a indiqué à la chaîne qu’il s’agissait d’une citation et qu’il ne comptait pas s’excuser, estimant n’avoir rien fait de mal. Et pour se défendre, il a argumenté d’une drôle de manière. " Sexiste moi ? À la maison, j’ai une femme, deux filles, deux chattes et 20 poules. Je n’ai que des femelles à la maison. Alors sexiste.", a-t-il indiqué à nos confrères de France 3. Ou l’art de s’enfoncer.