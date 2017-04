Elections

LIVE Candidats, sondages, bureaux de vote, participation... Suivez le premier tour de l'élection présidentielle en direct avec nous...

Dans les bureaux de vote, l'ambiance est «intense». - NICOLAS MESSYASZ

A.B.

L'ESSENTIEL

11 candidats s'affrontent pour ce premier tour à l'issue extrêmement incertaine

Les bureaux de vote fermeront à 19h ou 20h, compliquant la tâche des instituts de sondage pour annoncer un résultat fiable à 20h

A 17 heures, la participation s'élève à 69,42%

18h33 : Paris, Raincy, Montréal : Les Français ont dû s’armer de patience pour voter

Découvrez les images des longues files d’attente un peu partout dans les bureaux de vote en France et à l’étranger.

18h30: Encore temps d'aller voter, et de vous tester sur notre boussole

Selon l'endoroit où vous votez, il vous reste entre 30 minutes et 1h30 pour vous rendre aux urnes. Encore un doute? Découvrez avec quel candidat vos idées matchent le plus grâce à notre boussole.

18h25: Suivez dès 18h30 la soirée électorale depuis Hénin-Beaumonten Facebook live

Suivez avec nous et en direct les événements de la soirée depuis le fief de Marine Le Pen.

18h15 : L ’abstention évaluée entre 19 et 22 %

Le taux d’abstention au premier tour de l’élection présidentielle devrait atteindre sur la journée entre 19 et 22 %, selon des estimations de plusieurs instituts de sondage. Ce taux serait faible, à 19 % en métropole, selon Ifop-Fiducial pour CNEWS, Sud Radio et Paris -Match, et à 20 % sur la France entière selon Elabe pour BFMTV.

L’abstention s’élèverait à 21,5 % d’après une estimation Harris Interactive pour M6, et à 22 % pour Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, LCP/Public Sénat, RFI-France 24, Le Point et Le Monde.

Les taux d’abstention ont fortement varié lors des premiers tours de présidentielle : 20,52 % en 2012, 16,23 % en 2007, 28,40 % en 2002 - un record - et 21,62 % en 1995.

18h10 : Revivez les premiers événements de la journée >> Lisez notre premier live pour remonter le fil des événements de la journée sur 20 Minutes

