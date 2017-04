Elections

LIVE Candidats, sondages, résultats: suivez le premier tour de l'élection présidentielle en direct avec nous...

Un électeur dans un bureau de vote à Strasbourg, le 23 avril 2017. - Frederick FLORIN / AFP

M.C.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

L'ESSENTIEL

11 candidats s'affrontent pour ce premier tour à l'issue extrêmement incertaine

Les bureaux de vote fermeront à 19h ou 20h, compliquant la tâche des instituts de sondage pour annoncer un résultat fiable à 20h

Plus de 50.000 policiers et gendarmes et 7.000 militaires sont mobilisés pour sécuriser le scrutin

9h33: Vous aurez du mal à attendre les résultats jusqu'à 20h (ou plus)?

Voici ce qu'il faut savoir avant d'utiliser le mot-dièse #RadioLondres sur Twitter.

9h24: Retour sur une présidentielle vraiment hors-norme

Cette 10e élection présidentielle au suffrage universel de la Ve République présente de multiples caractères inédits, à commencer par l'absence du président sortant François Hollande, une première depuis la mort en fonction de Pompidou en 1974. Le retour sur les temps forts de la campagne entre révélations, envolées et déceptions, c’est par ici.

9h17: Les Français de l'étranger décidément très mobilisés

Que ce soit à Londres:

A Berlin:

Wow! Beaucoup de Français font déjà la queue ce matin à Berlin 😲😳😱🇫🇷 #JeVote #Presidentielle2017 pic.twitter.com/0rA0Qh2Wmx — Jacques Pezet (@Jacques_Pezet) April 23, 2017

Ou à Tokyo:

Pour voter à Tokyo, il faut prendre son mal en patience. À 11h30, environ 3h d'attente. #presidentielle #ElectionsPresidentielles2017 pic.twitter.com/uYfoGknEEd — Noémie Seguin (@Noemievouslit) April 23, 2017

>> A lire aussi : Au Canada, la galère des électeurs français pour arriver jusqu’à l’urne

9h10: Vous hésitez encore?

Retrouvez les interviews des candidats réalisées par 20 Minutes.

9h03: Le consulat de France à New York brièvement évacué après une alerte à la bombe

« Après [l’attentat sur] les Champs-Élysées, les policiers du NYPD avaient pour consigne d’être particulièrement vigilants », explique la consule, Claire Legendre. L’incident n’a pas duré suffisamment longtemps pour retarder le scrutin au consulat de France à New York, où des centaines de Français votaient samedi pour la présidentielle. A lire par ici.

8h59: Le parti des indécis représenté jusque dans l'isoloir

8h52: A quelle abstention peut-on s'attendre?

La participation, qui s'annonçait faible pendant la campagne mais en hausse ces dernières semaines dans les sondages, sera scrutée de près. La présidentielle est l’élection qui suscite habituellement le plus d’engouement, avec une participation d'environ 80% (79,5% en 2012). Exception notable: le 21 avril 2002, avec un record d'abstention (28,4%) et la qualification inédite au second tour de Jean-Marie Le Pen.

8h46: Marine Le Pen n'a pas fait l'affiche à New York

8h35: Y aura-t-il trois (ou quatre) visages à la télé, ce soir à 20h?

Les sondeurs sont sur les dents. Dimanche, bureaux de vote fermeront à 19h, une heure plus tard que d'habitude, et à 20h dans certaines grandes villes, ce qui rendra d’autant plus difficile l’estimation qui permet habituellement d’annoncer les noms des deux qualifiés dès 20h. Ajoutez à cela des sondages serrés entre les quatre premiers candidats, et vous obtenez le risque d’un flottement général ce soir. On vous explique tout par ici.

8h27: Anne Hidalgo a voté dans le 15e arrondissement

8h23: Et ce n’est pas fini…

A Tokyo, où les bureaux de vote sont ouverts en principe jusqu’à 13h, heure française, l’attente dépasse les deux heures:

#Presidentielle2017 , 2 à 3 heures de queue pour voter ambassade de France à Tokyo , Japon pic.twitter.com/yWbVSo5KUH — Guillaume Cresson (@GuillaumeCress1) April 23, 2017

On vote aussi à Singapour...

Les Français de Singapour se mobilisent en masse pour le vote. La queue est longue devant l'ambassade ! #Présidentielle pic.twitter.com/RIz7MaQbEN — Serge Blanc (@diad_sergio) April 23, 2017

...Au Brésil...

...Ou à l’Ile Maurice:

Grosse affluence au bureau de vote de #Mauritius pour les #ElectionsPresidentielles2017 .... "A voté" pic.twitter.com/nxUHkJ2s7A — Mikael Le Luron (@mleluron) April 23, 2017

8h17: Des files de plusieurs heures pour voter à l’étranger

Après la plupart des territoires ultramarins samedi, La Réunion et Mayotte votent depuis l’aube. Les Français de l’étranger ont aussi afflué depuis hier dans les bureaux de vote, en Amérique et en Asie. Au Canada, des files de plusieurs heures se sont formées, qui ont provoqué inquiétude et grogne, notamment à Montréal. On vous dit tout par ici.

8h12: Des vigiles dans une partie des bureaux de vote parisiens

A Paris, 200 bureaux sur les 896 vont disposer d'un ou plusieurs vigiles, employés par des sociétés privées de sécurité, et des patrouilles de la brigade mobile de la DPSP (Direction de la prévention et de la sécurité du public) ont été organisées aux alentours des bureaux de vote pour un «effet rassurant et dissuasif». Quelque 12.000 policiers et militaires seront par ailleurs mobilisés dans l'agglomération parisienne dont 5.000 effectifs spécifiquement dédiés à la sécurisation.

8h00 : Les bureaux de vote sont ouverts

Après l’Outre-mer et l’étranger, la métropole se dirige vers les bureaux de vote. Près de 47 millions de Français sont appelés ce dimanche aux urnes pour le premier tour de l’élection présidentielle. Les bureaux resteront ouverts jusqu’à 19h, soit une heure de plus que lors des présidentielles précédentes, et 20h dans les grandes villes.

7h50: Un premier tour sous haute sécurité

Au total, ce sont plus de 50.000 policiers et gendarmes, appuyés par 7.000 militaires de l'opération Sentinelle, qui sont mobilisés à travers la France, même si, comme le rappelait le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl, «aucune force de sécurité armée ne peut apparaître dans et à proximité immédiate des bureaux de vote. C'est la règle démocratique». C'est la première fois qu'une présidentielle se déroule sous état d'urgence, en vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015.

