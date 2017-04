Elections

AUX URNES Le scrutin est ouvert depuis samedi midi, heure de Paris, à Saint-Pierre-et-Miquelon...

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril 2017 - ALLILI/SIPA

Benjamin Chapon Google+

Twitter

Le coup d'envoi du premier tour de la présidentielle a été donné samedi à midi par certains électeurs d'outre-mer, la métropole devant attendre le lendemain pour départager les 11 candidats de ce scrutin placé sous haute sécurité après l'attentat des Champs-Elysées qui a coûté la vie à un policier jeudi soir.

Et s'il fallait attendre plus tard que 20h pour connaître le résultat du premier tour ?

Le scrutin est ouvert depuis midi, heure de Paris, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Suivront ensuite, à 13h, la Guyane, où le mouvement social en cours depuis plus d'un mois s'est achevé vendredi soir avec la signature d'un accord, puis les Antilles. La Polynésie française commencera à voter à 20h (heure de Paris toujours), avant Wallis-et-Futuna et la Nouvelle Calédonie. A La Réunion et Mayotte, les bureaux de vote ouvriront dimanche, respectivement à 6h et 7h.

50.000 policiers et gendarmes mobilisés

En France métropolitaine, les 66.546 bureaux de vote ouvriront à 8 heures et fermeront à 19 heures, une heure plus tard que lors des présidentielles précédentes. Les bureaux resteront ouverts jusqu'à 20 heures dans certaines grandes villes.

C'est la première fois qu'une présidentielle se déroule sous le régime de l'état d'urgence, instauré dans la foulée des attentats du 13 novembre 2015. Plus de 50.000 policiers et gendarmes, appuyés par 7.000 militaires de l'opération Sentinelle sont mobilisés.

Mots-clés :