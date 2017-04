Elections

REACTION Alors qu’ils passent à tour de rôle une interview télé de 15 minutes chacune sur France 2, les candidats à la présidentielle ont réagi à la fusillade sur les Champs-Elysées…

Les onze candidats à la présidentielle de 2017 - JOEL SAGET, Eric FEFERBERG / AFP

A trois jours d’une élection présidentielle, un policier a été tué et deux autres blessés jeudi soir lors d’une fusillade sur l’avenue des Champs-Elysées à Paris, dont l’auteur a été abattu. Une enquête a été ouverte. Alors qu’ils passaient à tour de rôle une interview télé de 15 minutes chacune sur France 2, les candidats à la présidentielle ont réagi sur Twitter à ce drame, avant de l'évoquer à la fin de l'émission quand ils ont été tous réunis.

Alors que le caractère terroriste n’a pas établi jeudi soir par les enquêteurs, Benoît Hamon a évoqué le terrorisme dans un premier message, avant d’évoquer son « immense tristesse à la nouvelle du décès d’un second policier. La nation doit honorer leur dévouement et leur sacrifice » dans un second message qu’il a ensuite supprimé mais que 20 Minutes avait enregistré.

Mes pensées vont au policier tué, à ses collègues blessés. Soutien total aux forces de l'ordre contre le terrorisme. #ChampsElysees — Benoît Hamon (@benoithamon) April 20, 2017

Capture écran message Twitter de Benoît Hamon le 20 avril 2017 - Twitter/20 Minutes

Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la France, a lui aussi écrit un message de soutien.

Hommage au policier tué ce soir à #Paris. Soutien total aux forces de l'ordre qui assurent jour et nuit notre sécurité. — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) April 20, 2017

Marine Le Pen, candidate du Front national, a évoqué son « émotion » et sa « solidarité » pour leurs forces de l’ordre, « à nouveau prises pour cible. »

Émotion et solidarité pour nos forces de l'ordre, à nouveau prises pour cible. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 20, 2017

François Fillon, candidat Les Républicains, a lui aussi rendu « hommage aux forces de l’ordre qui donnent leur vie pour protéger les nôtres. »

Hommage aux forces de l'ordre qui donnent leur vie pour protéger les nôtres. #ChampsElysees — François Fillon (@FrancoisFillon) April 20, 2017

Vers 22h15, Emmanuel Macron a été le premier à réagir à l’antenne. « Cette menace, cet impondérable, fait partie du quotidien des prochaines années. Je veux témoigner toute ma solidarité à l’égard de nos forces de police et plus largement nos forces de l’ordre. Et je veux avoir une pensée pour la famille de la victime », a-t-il dit.

Ce soir, je veux témoigner toute ma solidarité à l’égard de nos forces de l’ordre. pic.twitter.com/aUiBacywpW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 20, 2017

A 22H30, Jean-Luc Mélenchon a publié sur Twitter un message où il a dit sa « pensée émue pour les policiers morts et blessés et leurs familles. Les actes terroristes ne seront jamais impunis, les complices jamais oubliés »

Pensée émue pour les policiers mort et blessés et leurs familles.Les actes terroristes ne seront jamais impunis,les complices jamais oubliés — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 20, 2017

Interrogé sur le plateau à 22h45, Jean Lassalle a lui aussi réagi au début de son entretien. « Je me sens profondément près des familles des victimes », « je me sens profondément Français », a-t-il ajouté.

Peu après, François Fillon, dernier candidat à passer son entretien, a dit «la lutte contre le terrorisme doit être la priorité absolue du prochain président». «On est en face d'un acte qui ressemble terriblement à un acte terroriste», a-t-il dit. Il a ajouté: «on nous laisse entendre qu'il y a d'autres violences dans Paris». Un propos faux: à cet horaire, aucune source de police ou du ministère de l'Intérieur évoque des violences dans la capitale.

Dans la dernière séquence, Philippe Poutou s'est dit «attristé» par ce drame, et a appelé à la fin du commerce avec l'Egypte et le Qatar; «financeurs» du terrorisme.

François Asselineau a adressé ses condoléances aux familles des victimes, quand Nathalie Arthaud a dit toute «(s)a solidarité avec les victimes d'attentat».

