POLITIQUE Le candidat Debout la France a dévoilé ses SMS avec le patron de presse en direct...

Nicolas Dupont-Aignan, sur le plateau de « 15 minutes pour convaincre », le dernier grand rendez-vous des onze candidats avant l'élection, le 20 avril 2017. - Capture d'écran / France 2

20 Minutes avec AFP

Il a lu des SMS en direct lors de l'émission de France 2. Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France, a affirmé jeudi soir qu'un «grand patron de presse français industriel» soutien de François Fillon lui avait demandé de se retirer de la présidentielle, en échange d'une levée de «censure» dans son média.

«J'ai parlé de pressions insupportables pour m'inciter à renoncer à ma candidature parce que je devrais renoncer à mes convictions (...). Est-ce que je peux vous lire ce que m'a envoyé un grand patron de presse français industriel au service d'un candidat ?», a lancé le député de l'Essonne lors de l'émission «Quinze minutes pour convaincre».

«Il vaut mieux manger une soupe que du pain rassis»

«+Le boycott de mon journal n'est que la conséquence+», a commencé à citer Nicolas Dupont-Aignan, commentant : «Je me plaignais du boycott de son journal», avant de poursuivre la lecture du SMS sur son téléphone «...de ton attitude contre Fillon et ce n'est pas en restant dans ton coin que tu y arriveras mais en étant dans une équipe gouvernementale».

Nicolas Dupont-Aignan a commenté à nouveau : «la carotte», avant de reprendre la lecture du SMS : «+Il vaut mieux manger une soupe que du pain rassis+». Et le candidat de poursuivre : «J'ai répondu +je suis scandalisé que tu assumes ce boycott+, il a répondu +ça n'arrivera plus quand tu soutiendras Fillon+, j'ai répondu +c'est de la censure+, il a répondu +si tu changes d'avis, il n'y aura plus de censure je vous le promets+. J'en ai assez de cette démocratie d'opérette!».

Critique des médias

Le maire de Yerres (Essonne) avait auparavant critiqué les «médias détenus par des puissances d'argent, les inégalités de temps de parole», lui qui avait quitté le plateau de TF1 en mars pour dénoncer sa non-invitation lors d'un débat à cinq candidats.

«Est-ce que vous croyez que M. Macron aurait eu toutes ces couvertures de magazine pendant des mois s'il ne servait pas des intérêts ? Tous les Français ont compris qu'il y avait un candidat chouchou !», a-t-il encore accusé.

