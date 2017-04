Elections

François Asselineau, sur le plateau de « 15 minutes pour convaincre », le dernier grand rendez-vous des onze candidats avant l'élection, le 20 avril 2017. - Capture d'écran / France 2

O.P-V., A-L. B. et T.L.G.

L’ESSENTIEL

C'est la dernière grande fenêtre médiatique avant le premier tour dimanche

Les onze candidats disposent de 15 minutes pour concainvre

Au menu: pouvoir d'achat, chômage, international, et Europe

21h20: Benoît Hamon explique que le revenu universel «va améliorer la fiche de paie»

Primaire à gauche: Le revenu universel, thème imposé par Bennahmias et Hamon https://t.co/oGFFyIwYIb pic.twitter.com/RXy3pKnlwZ — 20 Minutes (@20Minutes) January 12, 2017

>> A nos lecteurs: La préfecture de police de Paris vous conseille «d'éviter le secteur des Champs Élysées» ce jeudi soir.

Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police — Préfecture de police (@prefpolice) April 20, 2017

21h16: Benoît Hamon a pris une carte Vitale, la carte de la protection sociale

Il a pris cette carte «car elle est menacée». «On en a pas tellement parlé (...) le spectacle a pris le dessus sur les programmes», déplore le candidat.

> Retrouvez ci-dessous la grande interview de Benoît Hamon à 20 Minutes

EXCLUSIF. Benoît Hamon: «Je lance un appel à la raison, ce ne sont pas les sondages qui décident» https://t.co/H2EMGvtthd pic.twitter.com/mJaOJiubZW — 20 Minutes (@20Minutes) April 20, 2017

21h15: Place à Benoît Hamon, candidat du PS

21h13: «Je suis un homme de paix et je fais ça en mémoire de mon grand-père» dit François Asselineau

21h07: Et voilà un autre papier sur les militants Asselineau

On a tenté de comprendre l'activisme des cybermilitants UPR de François Asselineau https://t.co/pdVOizxJgt pic.twitter.com/PnZg1nnH4c — 20 Minutes (@20Minutes) March 25, 2017

21h03: François Asselineau montre le rapport des grandes orientations économiques de la Commission européenne

«Voilà le programme de tous les autres candidats: baisse TVA, gel SMIC, réforme du droit du travail, déremboursement de la sécurité sociale... Moi je veux sortir de ça», lance-t-il, en déchirant la feuille. «L'UE nous coûte trop chère».

Concernant la sortie de l'euro qu'il préconise, «je prends l'engagement que la sortie de l'euro ne changera en rien les dettes publiques et des ménages... de toute manière l'euro va finir par exploser. En sortant de l'euro, nous allons faire changer le chômage de 1.5 millions en catégorie A».

21h : François Asselineau veut renforcer les services publics

«Les Français n’attendent pas du chef de l’Etat qu’il soit un polémiste, qu’il stigmatise, mais qu’il assure l’égalité entre tous», assure-t-il. Le candidat veut renforcer les services publics. « Ils sont menacés par les traités européens. Je veux rendre aux Français leurs services publics en l'inscrivant dans la Constitution ».

21h: Et voici notre interview du candidat

VIDEO. Présidentielle: «Nous ne sommes plus en démocratie», affirme François Asselineau https://t.co/c0IecbSykk pic.twitter.com/tvIk8xqYbn — 20 Minutes (@20Minutes) April 14, 2017

20h57: L'objet apporté par Asselineau est un rameau d'olivier

Le symbole de son parti, l'Union populaire républicaine.

20h57: C'est au tour de François Asselineau

20h55: Marine Le Pen veut se battre «Je ne ferai rien sans le peuple français ni contre lui»

Interrogé sur la sortie de l'euro, Marine Le Pen assure qu'elle organisera un référendum.

20h50 : Marine Le Pen et Schengen

Comme Marine Le Pen l’a souvent dit durant cette campagne, elle souhaite rétablir les frontières dans l’espace Schengen. Cependant, Marine Le Pen était absente le 16 février 2017 lors d’un vote au Parlement européen qui avait précisément pour but de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’Union européenne, rapportait un journaliste de Contexte. A lire ci-dessous Parlement européen: Marine Le Pen sèche un vote sur le renforcement des contrôles aux frontières de Schengen https://t.co/yq87W4D6bj pic.twitter.com/oMbfsLcJ2n — 20 Minutes (@20Minutes) February 19, 2017

20h48: Marine Le Pen défend ses propositions contre le terrorisme

Il y a quelques jours, Marine Le Pen lancé : « Avec moi, il n’y aurait pas eu les terroristes migrants du Bataclan, de Merah le tueur de militaire et d’enfants juifs. » Elle est interrogée sur cette déclaration:

«Avec toutes les mesures que je veux mettre en oeuvre, tous ces gens là auraient été expulsés ou mis en prison. Il n'existe pas de risque 0, mais on ne peut pas ajouter la honte de ne pas avoir fait tout ce qui pouvait l'être»

Marine Le Pen assure qu'elle aurait pu éviter les attentats en France https://t.co/M9HrnwCo4I pic.twitter.com/5iywBDAbTz — 20 Minutes (@20Minutes) April 18, 2017

20h44: La carte blanche de Marine Le Pen: la sécurité

«Rien n'a a été fait, sur l'insécurité classique, nous subissons le laxisme depuis des années... Quand au terrorisme, sujet majeur, là encore, rien n'a été fait. Nous devons maîtrsier nos frontières nationales. Nous devons créer de postes de gendarmes et de police. Il faut s'attaquer au développement du fondamentalisme religieux dans nos banlieues», assure Marine Le Pen.

20h41: Marine Le Pen n'a pas répondu à nos sollicitations d'interview

A la place, voilà les principales mesures de son programme

Présidentielle: Marine Le Pen dévoile ses dix premières mesures si elle est élue https://t.co/JOhncT5ZiU pic.twitter.com/XR7EnpHZIs — 20 Minutes (@20Minutes) April 11, 2017

20h40: L'objet de Marine Le Pen est une clé

Son objet est la clé d'une entreprise de Moselle que lui a confiée un patron. Elle l'a apportée pour symboliser qu'elle souhaite rendre les clés de la Nation au peuple.

20h39: C'est au tour de Marine Le Pen

20h38: Quelle référence pour Nathalie Arthaud?

Le terrorisme se nourrit du terrorisme d'Etat des puissances impérialistes notamment des interventions françaises #15minutesPourConvaincre — Nathalie Arthaud (@n_arthaud) April 20, 2017

#terrorisme Il faut commencer par arrêter toutes les interventions françaises et occidentales au moyen-orient#15minutesPourConvaincre — Nathalie Arthaud (@n_arthaud) April 20, 2017

20h34: Voilà l'intérieur du QG de Nathalie Arthaud

20h28: L'objet de Nathalie Arthaud... est une photo

.@n_arthaud .@n_arthaud a amené cette photo de Tommie Smith & John Carlos JO Mexico de 1968 comme symbole de la lutte des Noirs #15minutesPourConvaincre pic.twitter.com/T3lWPDCsrF — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) April 20, 2017

20h27: Quelle carte blanche pour Arthaud?

Carte blanche de Nathalie Arthaud: imposer le contrôle des travailleurs sur les entreprises. «Il faut permettre aux salariés et ouvriers de dire toutes les informations qu'ils ont. Transformer tous les salariés en lanceurs d'alerte»

KESAKO: Le «Contrôle des travailleurs sur les entreprises»?

Selon Lutte Ouvrière,

«Il faut permettre aux comptables, aux secrétaires, aux magasiniers, à tous les travailleurs, de communiquer et de centraliser les informations dont ils disposent. Ils pourraient ainsi constater que les licenciements et les suppressions d’emplois sont le plus souvent le résultat d’une politique et d’un choix, celui des capitalistes de privilégier leurs profits au détriment des emplois et des salaires»

20h26: «Un jour ou l'autre, les travailleurs se lèveront», dit Nathalie Arthaud

«Il y a cette classe capitaliste qui mène une guerre contre le monde du travail. On ne peut pas la laisser faire», assure Nathalie Arthaud. La candidate défend la nationalisation des banques.

20h22: Et c'est désormais au tour de Nathalie Arthaud

Voici notre interview:

VIDEO. Nathalie Arthaud : « La disparition de la classe ouvrière, c’est de l’enfumage pur et... https://t.co/I1kfLMWAys via @20minutes — Nathalie Arthaud (@n_arthaud) April 10, 2017

20h20: Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y a «2000 morts dans la rue»

VERIFICATION. PROBABLE

Il n'existe pas de chiffres précis des personnes décédées dans la rue chaque année. Dans son rapport 2016, le collectif des morts dans la rue a recensé 501 décès. Cependant, l'association explique que ce chiffre serait très inférieur à la réalité.

Selon une étude datant de novembre 2015 du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc), ce rapport estime à 6.730 le nombre de sans-domicile décédés entre janvier 2008 et décembre 2010. Soit un peu plus de 2.000 morts par an.

20h15: «L'Europe, on la change ou on la quitte»

Le candidat évoque ses positions internationales, en insistant sur la sortie de l'Otan. Concernant l'Europe, il assure vouloir renégocier les traités européens actuels. Sinon, le candidat assure qu'il quittera l'UE.

Nous devons sortir de l'#OTAN. Les derniers jours me donnent raison : M. Trump décide seul de bombardements. #JLMFrance2 #Presidentielle2017 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 20, 2017

20h14: Vous ne connaissez pas le programme de Mélenchon?

Voilà plus de précisions:

20h09 : Mélenchon veut « abolir la monarchie présidentielle »

Chaque candidat dispose d’une carte blanche : il peut parler de ce qu’il souhaite. Jean-Luc Mélenchon a décidé d’évoquer son projet de nouvelle constituante, qui devra créer une VIe République. Il souhaite notamment mettre en place dans cette nouvelle Constitution le référendum révocatoire, qui permet de révoquer n’importe quel élu.

#Rediff Elections: Mélenchon explique comment il gouvernera la France s'il est élu https://t.co/LuiffpYA6J pic.twitter.com/mC812SdAvX — 20 Minutes (@20Minutes) April 20, 2017

20h05 : « A partir d’un certain niveau de salaire, on taxe à 90 % », assure mélenchon

« Mon objectif n’est pas de confisquer, mais tout le monde participe à hauteur de ses moyens », assure Jean-Luc Mélenchon, qui détaille sa proposition d’une nouvelle grille d’imposition.

Oui, en effet, on va taxer à 90% au-delà de 400 000 euros de revenu par an. #JLMFrance2 #Presidentielle2017 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 20, 2017

Pourra-t-il mettre en place cette nouvelle grille d’imposition ?

Lors de son entretien avec 20 Minutes, le candidat reconnaissait pouvoir connaître des difficultés avant la mise en place de la VIe République. « Avant l’adoption de la nouvelle Constitution, il y aura peut-être des blocages à certains moments car le Conseil constitutionnel fonctionnera d’après sa jurisprudence. Mais concernant la dernière tranche d’imposition à 90 %, ce n’est même pas sûr qu’il y ait un problème car le Conseil constitutionnel évalue le niveau d’imposition à la moyenne de toutes les tranches, et pas à la dernière. » « Avant l’adoption de la nouvelle Constitution, il y aura peut-être des blocages à certains moments car le Conseil constitutionnel fonctionnera d’après sa jurisprudence. Mais concernant la dernière tranche d’imposition à 90 %, ce n’est même pas sûr qu’il y ait un problème car le Conseil constitutionnel évalue le niveau d’imposition à la moyenne de toutes les tranches, et pas à la dernière. »

20h: Et l'objet apporté de Mélenchon est... un réveil!

Pour le candidat, c'est un symbole pour réveiller les Français face à l'urgence écologiste.

20h: Et on commence avec Jean-Luc Mélenchon

Le député européen commence l'émission. Vous pouvez relire notre interview avec le candidat de la France insoumise

#Mélenchon: «Mon personnage est assez redoutable et redouté»... Le candidat répond aux questions de «20 Minutes»...https://t.co/IYh4kpQwv3 — Thibaut Le Gal (@LGThibaut) April 18, 2017

20h: Et n'oubliez pas les commentaires, si vous avez des questions, on y répond!

20h: Et c'est parti !!!

19h00: Selon nos informations, chaque candidat devra apporter un objet

Ce soir chaque candidat devra apporter un objet, il disposera d'une minute pour en parler aux téléspectateurs...

19h00: Dans quel ordre passent les candidats?

Il y a eu un tirage au sort, voici l'ordre de passage des candidats interviewés par les journalistes David Pujadas et Léa Salamé:

Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen, François Asselineau, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Emmanuel Macron, Jacques Cheminade, Jean Lassalle et François Fillon.

19h00: Pour tout savoir de l'émission de ce soir

Présidentielle: Ce qu’il faut savoir sur l’émission politique de France 2 avec les 11 candidats https://t.co/KWYlXAX9NR pic.twitter.com/75tt6QlEMW — 20 Minutes (@20Minutes) April 20, 2017

19h00: C'est la dernière ligne droite. A trois petits jours du premier tour, les onze candidats à l'élection présidentielle se retrouvent sur France 2 pour une dernière émission. Mais ce soir, il n'y aura pas de débat à proprement parlé: les candidats disposeront chacun d'un quart d'heure de temps de parole en direct, mais les uns après les autres, séparement.

Au menu de la soirée: pouvoir d'achat, chômage, international, Europe... et «une ou deux questions de précision du programme». Chacun aura également «une carte blanche» sur la thématique de son choix. Ils se retrouveront tous ensemble enfin vers 22h45 pour une conclusion de 2 minutes 30 chacun. L'émission également diffusée sur France Inter et à la télévision par TV5Monde et franceinfo, débute à 20 heures.

