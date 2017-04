Elections

REPORTAGE Les derniers jours du quinquennat vus du fief du chef de l’Etat…

Le président François Hollande pose avec les employés d'un restaurant, après avoir voté pour le premier tour des départemantales à Tulle, le 22 mars 2015 - Mehdi Fedouach AFP

Julien Laloye Google+

Twitter

De notre envoyé spécial en Corrèze,

Quand il racontel’histoire de sa région, juché dans la maison qu’il vient de faire construire sur les hauteurs de Tulle pour profiter de la vue, Gilles Chavant a la passion communicative des profs à la retraite. Il n’oublie rien : ni le nom des sept collines qui entourent la petite ville enclavée dans la vallée, ni la transformation des couvents du moyen âge en manufacture d’armes à l’ère industrielle, ni les grands hommes qui ont permis à Tulle d’exister hors de la Corrèze.

Quand il en vient au dernier, le président de la République, Gilles se renfrogne. Les deux mots qui lui viennent à l’esprit ? « Déception et amertume ». Pourtant il l’aime bien son François. Parce qu’ici, « on dit François, pas M.Hollande. Tout le monde le connaît, il connaît tout le monde ». Gilles fait partie de ceux qui étaient là quand personne n’y croyait. 40 pelés et un tondu pour encourager le bonhomme à Périgueux. C’était à l’automne 2010, Strauss-Kahn était loin devant « monsieur 3 % ».

Le centre-ville de Tulle. - Julien Laloye

« Il n’aurait jamais dû aller plus haut »

Une autre anecdote, comme on en a entendu cent, sur l’air du gars qui ne vous a jamais vu et qui vous serre la paluche comme si vous aviez fait le service militaire ensemble. Deux ou trois mois avant l’élection, une nuée de journalistes autour du nouveau favori des sondages, et François Hollande qui traverse la rue pour le saluer. « J’avais déposé une demande pour obtenir un terrain sur la commune, longtemps avant, dossier refusé. Hollande arrive, et il me dit directement, "T’en es où avec ton terrain ?" Ce jour-là, je me suis dit qu’un gars avec une mémoire pareille et une telle connaissance des dossiers, il pouvait faire un bon président ».

Cinq ans plus tard, les Tullistes, qui avaient élu Hollande avec un score princier (56 % au premier tour, 75 % au second), ont déchanté. Rien de très méchant, juste l’envie que ça se termine pour l’ancien maire de la ville (2001-2008). La sensation que l’Elysée, c’était un peu trop haut pour lui. Ce commentaire d’une vieille dame, parce que les vieilles dames sont nombreuses à Tulle, et que ce sont elles qui parlent le mieux de leur « François ».

« Qu’est-ce qu’il est allé faire là-bas, franchement, vous trouvez que ça va mieux le pays depuis cinq ans ? Ici, c’était un homme heureux. Quand il est sur le marché, il est tellement content de retrouver tout le monde. Il embrasse toutes les femmes, même celles qu’il ne connaît pas. Et puis il avait de l’autorité, c’est ce qui lui a manqué à l’Elysée, il n’aurait jamais dû aller plus haut, ici c’était le roi ».

C’est beau comme du Dalida chantant son amour déçu pour Gigi l’Amoroso. Le roi sera là dimanche, pour voter. Peut-être même qu’il restera. Tout le monde est au courant que le futur ex-président se cherche un pied-à-terre dans les environs. Cela ne devrait pas être bien dur à trouver. « L’immobilier a pris une claque, raconte Denis, patron d’une agence en centre-ville. Huit personnes sur dix visitent des biens à moins de 80 000 euros. Je pense qu’il a un peu plus que ça ».

Son plus bel exemplaire au catalogue ? Cet appartement bourgeois dans un des seuls immeubles haussmanniens de la ville pour 220 000 euros, une bouchée de pain. « Ça lui rappellera trop le boulot, plaisante "Jack", un collègue venu de Beaulieu. Et puis il lui faudra un garage pour mettre un scooter ». Un marrant ce "Jack", « J’ai un château à lui proposer, bon il est à des Anglais, mais je suis sûr que c’est négociable s’il veut un truc tranquille pour sa retraite ».

L'hôtel de Ville de Tulle. - Julien Laloye

La discussion part un peu dans tous les sens. Les Tullistes vont-ils regretter de perdre un président dans quelques semaines ? Philippe Combe, qui a visité deux fois l’Elysée sur invitation du chef de l’Etat, en est persuadé. Le président du Sporting club tulliste, nous reçoit dans un stade drôlement bien achalandé pour de la Fédérale 1 de rugby. Ça sent encore le neuf de partout. « Un jour, quand il était encore maire et qu’il venait pour je ne sais plus quelle raison, je lui ai mis les plans sous le nez. Il m’a dit « si vous montez en fédérale 1, banco ». Ben voilà, il a tenu parole. Même depuis l’Elysée, il a quand même eu un impact sur plein de choses, les subventions, les industries qui restent, il est au courant de tout. Mais c’est comme le reste, il a fait ça trop discrètement, c’est la communication qui n’a pas été bonne ».

« Chirac a fait plus qu’Hollande pour la Corrèze »

Richard Brandao n’est pas tout à fait du même avis. Avec l’aide, entre autres, de Laurent Koscielny, dont le geste avait été très médiatisé à l’époque, il a repris les accordéons Maugein, la dernière entreprise à fabriquer un instrument profondément attaché à la culture française. Richard ne demandait pas à Hollande de poser avec un accordéon sous une photo d’André Verchueren, mais enfin, une petite visite lui aurait fait plaisir, à défaut d’un coup de main. « Pour notre dernière série, on a préféré passer par le crowdfunding. Les politiques sont pleins de bonnes intentions, mais ils n’ont pas de sous ».

« On n’est plus au temps de Chirac, l’excuse presque Gilles Chavant, quand on pouvait décider de faire construire une autoroute si on voulait. C’est vrai que Chirac a presque plus fait que Hollande, dans le sens où il protégeait toute la Corrèze dès qu’il en avait l’occasion. Quand une usine d’armement fermait, ce n’était jamais à Tulle. Peut-être que François Hollande ne voulait pas favoriser sa ville et son département de façon trop voyante. Peut-être aussi qu’il a eu moins de marges de manœuvre ».

Michel Vergnier ne peut qu’abonder. Le maire socialiste de Guéret, à quelques kilomètres plus au nord, revient tout juste de Paris, où il est allé soutenir dans leur combat les ouvriers de GM’S industry, un sous-traitant de PSA et de Renault, qui ont fermé le robinet des commandes. 280 emplois menacés. Cet intime de François Hollande a bien tenté de faire jouer sa connexion corrézienne. En vain. « Parce que je lui ai demandé, François Hollande a accepté de recevoir une délégation syndicale qui manifestait un jour où il était en visite à Brive. Il a promis de mettre la pression sur PSA et Renault. Bon, je ne doute pas qu’il l’a fait, mais il ne s’est rien passé ».

Lors de son quinquennat, celui qui est s’est offert à son département d’adoption en briguant la circonscription d’Ussel, en 1981, a tout de même fait rapatrier le tribunal de Grande Instance, fermé suite à la réforme Dati, et rouvert l’ancien IUFM, dans le cadre de mesures nationales.

Le Palais de Justice de Tulle. - Julien Laloye

« On a tout lu et entendu sur les cadeaux de Hollande à sa ville, y compris des mensonges, comme la rénovation du clocher de la cathédrale, qui date de la période Sarkozy, sourit Thomas Jacquelin le directeur de cabinet de Bernard Combes,l’ancien assistant parlementaire d’Hollande qui lui a succédé à la mairie. Tulle n’a eu aucun passe-droit ces cinq dernières années ». La ville s’est attachée à conserver tant bien que mal son statut enviable de ville-préfecture, une ode à la décentralisation réussie qui ferait se pâmer de plaisir Gaston Defferre depuis sa tombe.

En revanche, n’y amenez jamais François Fillon. A Tulle, la population double en journée (15 000 habitants, 30 000 actifs), renforcée par des bataillons de fonctionnaires employés par les différentes administrations d’Etat. Le dernier horizon économique possible de la région, se désole Gilles Chavant. « La Corrèze va rentrer dans le rang. Elle n’est pas près de donner un nouveau président à la France ».

« L’attitude d’Hamon n’a pas fait que du bien au PS »

Sa théorie ? « Un homme qui vient d’ici, il a la légitimité pour parler de la France parce qu’il la connaît. Mais ce lien avec la ruralité, est-ce qu’il est aussi important aujourd’hui ? Je ne le vois pas chez les favoris qu’on nous cite, en tout cas ». Maintenant qu’elle est orpheline de son « François », difficile de savoir pour qui va pencher cette terre socialiste. On y reproche à Hollande d’avoir trahi la gauche, à Hamon d’avoir trahi Hollande, et à Macron d’avoir trahi les deux. Lors de la primaire du PS, Tulle a d’ailleurs préféré placer Valls avant le candidat frondeur.

A l’agence immobilière, « Jack » et Denis ne sont pas d’accord. Le premier raconte que son fils et tous ses amis vont voter Mélenchon, ce qui pourrait bien le pousser à tenter sa chance avec le leader de la France Insoumise. Le second est moins affirmatif, mais on sent que Macron a ses faveurs. Gilles, lui, ne s’est pas encore décidé. Il précise simplement « qu’il n’aime pas ceux qui crachent dans la soupe et qu’on a besoin d’hommes fidèles à leurs idées ».

Une faille dans l'espace-temps. - Julien Laloye

De son côté, Richard, du club de rugby, n’a aucun mal à l’avouer qu’ilaurait glissé un bulletin Hollande sans se tourmenter. «Parce que je crois qu’il a été mal jugé. On ne lui a fait aucun cadeau, les médias l’ont pris en grippe même s’il n’a certainement pas tout bien fait. Je connais l’homme, je connais ses valeurs, et je pense que va se créer un profond respect avec les années pour sa présidence, au moins en Corrèze, comme pour Jacques Chirac aujourd’hui ». Quitte à devoir attendre dix ans pour que la nostalgie de la Hollandie fasse son effet.

Mots-clés :