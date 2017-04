Elections

DEBAT Le candidat de la France insoumise était l'invité ce matin de Jean-Jacques Bourdin sur le plateau de BFM TV...

Le candidat en visite sur le site de production Trivolution du groupe Cooperatif Demain, le 19 avril 2017. - JC TARDIVON/SIPA

L.Br.

Jean-Luc Mélenchon était l’invité de Jean-Jacques Bourdin sur le plateau de BFM TV ce jeudi. L’occasion pour le journaliste de poser quelques questions qui fâchent au candidat, qui n’a pas tardé à répondre.

Sur le plateau, Jean-Jacques Bourdin a réveillé la colère de Jean-Luc Mélenchon, candidat à l’élection présidentielle pour la France insoumise. Le journaliste l’a interpellé sur le Venezuela, où trois personnes ont été tuéeslors de manifestations contre le régime.

« Expliquez-moi pourquoi vous et vos collègues de tous les pays, passez votre temps à interpeller les hommes comme moi, les gens de ma famille politique sur le Venezuela et Cuba. Pourquoi vous ne parlez jamais du Yémen. Pourquoi vous ne parlez jamais de Barheïn ? » Réponse de Bourdin : « Parce que vous avez défendu Castro et Chavez, c’est pour ça que je vous interroge ». Jean-Luc Mélenchon de répondre vertement : « Mais monsieur, Chavez est mort, Fidel Castro est mort, vous êtes au courant ? »

Votre grande bouche

Sur ce point précis, son présumé soutien à Nicolas Maduro,le dirigeant vénézuélien, Jean-Luc Mélenchon à tenu à s’expliquer. « Je ne soutiens aucune dictature. Nulle part dans le monde, je n’ai soutenu un dictateur. Je suis l’homme qui a des décorations pour avoir aidé des gens à sortir de prison, sous des dictatures », s’est-il justifié. « Ça suffit, cette espèce de doute que vous essayez de mettre sur moi car vous n’avez pas le droit », s’emporte-t-il. « Je condamne toutes les violences d’État, que ce soit au Venezuela, à Barheïn. (…) Je n’ai aucune sympathie pour les dictateurs et j’ai toujours défendu les droits de l’homme partout », a conclu Mélenchon.

La conversation a pris un tournant lorsque Jean-Luc Mélenchon a attaqué le journaliste. « Le reste du temps, vous fermez votre grande bouche… quand le sultan du Qatar a été invité au 14 juillet, qu’est-ce que vous avez dit, vous ? » Puis la tension est retombée. La conversation entre les deux hommes s’est même terminée avec le sourire.

