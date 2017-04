Elections

POLITIQUE Le Youtubeur s’est basé sur les analyses de Greenpeace pour brocarder les programmes des cinq plus gros candidats à l’Elysée, et livre son analyse en vidéo chaque semaine...

L’humoriste Nicolas Meyrieux passe au crible le projet de Marine Le Pen sur l’environnement. - Greenpeace/N.Meyrieux

Et si on parlait programme ? Greenpeace France et l’humoriste Nicolas Meyrieux proposent une série de vidéos sur le programme écologique des cinq plus gros candidats à l’Elysée.

Après ceux de François Fillion, Benoît Hamon et Emmanuel Macron les semaines passées, c’est celui de Marine Le Pen qui en prend pour son grade.

Nicolas Meyrieux - qui s’est fait connaître via sa chronique d’actu « La Barbe »- s’est basé sur les analyses de Greenpeace pour brocarder les propositions des candidats en matière d’environnement.

