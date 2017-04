Elections

PROPOSITION Philippe Poutou, candidat du NPA à la présidentielle, a expliqué, ce samedi soir, sur TF1 que sa première mesure symbolique en tant que président serait de supprimer le défilé du 14 Juillet...

Philippe Poutou lors de l'émission Le Grand Débat, le 4 avril 2017. - LIONEL BONAVENTURE-POOL/SIPA

Louis Mbembe avec AFP

Visiblement, il n’en est pas fan. Philippe Poutou a affirmé, ce samedi sur TF1, son intention de supprimer le défilé du 14 Juillet en cas d’accession à l’Elysée. « On a réfléchi un peu avant (l’émission) avec les camarades (…) et ce qu’on a décidé de dire c’est qu’on pouvait supprimer le défilé militaire du 14 Juillet », avec cette idée de « démilitariser la société », a déclaré Philippe Poutou.

Première mesure ? Un geste symbolique contre toutes les guerres aujourd'hui : supprimer le défilé militaire du 14 juillet. pic.twitter.com/Ya3LBgBfHk — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) April 15, 2017

La proposition avait été faite par la candidate écologiste Eva Joly en 2012 et avait déclenché une polémique. Philippe Poutou lui avait alors apporté son soutien. Interrogé sur la présence de deux candidats trotskistes, Nathalie Arthaud (LO) et lui, parmi les candidats à la présidentielle, il a convenu que « c’est la question qui revient tout le temps, même nous, des fois, on est embarrassés avec ça ».

>> A lire aussi. Ruquier réagit dans «ONPC» ce samedi: «Philippe Poutou nous a quand même bien baisés»

« C’est vrai que ça paraîtrait logique qu’il y ait eu au moins une discussion pour voir si on pouvait faire ensemble ou pas… Cela fait 40 ans que c’est comme ca, et malheureusement il y a des habitudes qui sont là, des routines (…) », a-t-il ajouté.

Oui Nathalie Arthaud et moi nous sommes proches. Mais bon, les candidat-e-s salarié-e-s ne sont pas en surpopulation dans cette élection ! pic.twitter.com/dTcIqrXKQP — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) April 15, 2017

Poutou ne souhaite pas vivre à l'Elysée

« A un moment donné, le problème qui nous est posé, c’est de reconstruire réellement un mouvement social, et cela passera par des rapprochements avec Lutte Ouvrière mais même au-delà de cela avec le mouvement libertaire, les mouvements zadistes, et puis les camarades qui sont derrière Mélenchon aujourd’hui », a encore affirmé le candidat du NPA.

Ce dernier a précisé qu’il bénéficiait d’une « suspension de son contrat de travail » de l’usine Ford où il est salarié pour les six semaines de campagne officielle. Pense-t-il habiter à l’Elysée en cas d’élection ? Non, il préférerait y faire un « musée du pouvoir à l’ancienne ». Philippe Poutou est crédité de 1,5 % des intentions de vote dans un sondage BVA-Salesforce publié vendredi.

L'Élysée, ça pourrait devenir un musée du pouvoir à ancienne, le pouvoir quand il n'était pas démocratique. pic.twitter.com/xL1PHErzii — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) April 15, 2017

