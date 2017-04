Elections

FLOU Ils hésitent entre le vote de coeur et le vote utile, pour Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon...

Ils iront voter mais ils ne savent pas encore pour qui. Plus d’un électeur sur trois (34 %) affirme ne pas être certain de quel bulletin il glissera dans l’urne la semaine prochaine selon un sondage Odoxa publié vendredi matin. Une tendance qui concerne particulièrement les électeurs de gauche. Parmi les électeurs de Benoît Hamon, ils sont même 44 % à dire qu’ils pourraient changer d’avis d’ici au premier tour. Entre voter pour leurs convictions et faire barrage à François Fillon, leur coeur balance. 20 Minutes a interrogé les membres de la communauté Moi jeune, qui, eux aussi, se posent des questions.

« Je voulais voter Hamon parce que c’est le candidat qui correspond le plus à mes idées. Mais j’hésite vraiment à voter utile parce que c’est, je pense, la seule solution d’avoir la gauche au second tour », explique Sophie, jeune étudiante qui habite Niort.

Un pas à gauche ou un pas à droite

Pour éviter un deuxième tour qui opposerait François Fillon à Marine Le Pen, certains se laissent tenter par le candidat d’En marche !, en bonne place dans les sondages. C’est le cas de Noémie, étudiante à la Faculté des sciences de Vannes. « J’ai conscience qu’il n’est pas de gauche mais j’ai aussi conscience que Hamon ne passera pas au second tour. La priorité est d’éliminer François Fillon, voilà pourquoi je pense peut-être voter pour Macron. »

Mais depuis peu, le vote utile a pris une nouvelle teinte auprès des électeurs de gauche. « Je voulais voter pour Macron pour contrer Fillon mais la dynamique a l’air d’aller avec Mélenchon. A force, je crois que je vais voter pour lui », avance Bebel, originaire de Lorraine. Le candidat de la France insoumise bénéficie de meilleures intentions de vote dans les sondages. Il avoisinerait les 20 %, juste derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron, tous deux à 22 %, selon un sondage Ipsos publié ce vendredi.

L’avantage de Jean-Luc Mélenchon

Les électeurs de gauche sont d’autant plus enclins à lui donner leur voix que son mouvement est nettement ancré à gauche, à l’inverse d’Emmanuel Macron. Un constat que partage Ania, jeune auxiliaire parentale. « J’ai longtemps hésité à voter Macron mais j’ai décidé de ne pas le faire en voyant Mélenchon grimper dans les sondages. Pour moi, Macron n’est pas de gauche et ce serait vraiment aller contre mes valeurs que de voter pour lui. »

Stop le "vote utile" avec Macron ou Fillon. #Mélenchon & la #FranceInsoumise PEUVENT gagner. Il suffit de voter pour eux. C'est simple. — BADASS FOLKAH (@ZorumeStar) April 4, 2017

Pour d’autres, le programme de Jean-Luc Mélenchon est trop radical. Ils font partie des 66 % d’électeurs dont le choix est certain. « Ce sera Hamon sans aucune hésitation. Mélenchon qui me paraît excessivement dangereux, notamment en politique internationale », explique Claire, qui Paris et étudie à la Sorbonne. Le candidat du PS propose « un beau programme progessiste » selon Aymeric, étudiant en école de commerce à Toulouse. Il rappelle que si tout le monde vote « en fonction de ses convictions et si tous les gens de gauche font comme ça, Hamon sera bien plus haut lors des résultats du premier tour. »

