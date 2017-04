Elections

Meeting de Jean-Luc Mélenchon le 12 avril 2017 à Lille. - Michel Spingler/AP/SIPA

Noémie Seguin

François Hollande refuserait de passer le flambeau à Marine Le Pen

C’est au-dessus de ses forces. François Hollande (rebelle dans l’âme ?), ne s’imagine pas un seul instant passer le pouvoir à Marine Le Pen si elle remporte les présidentielles. Un scénario qu’il juge pourtant de plus en plus probable. L’actuel chef de l’Etat a donc mené sa petite enquête auprès du protocole de l’Elysée pour savoir s’il pouvait échapper à ses obligations en cas de victoire du FN. Et bonne nouvelle pour lui, il semblerait que tout cela tienne plutôt de la tradition que d’une loi écrite dans la Constitution. Un homme averti en vaut deux.

Les Francs-maçons sortent de leur silence pour appeler à voter contre Marine Le Pen

Pas de mot de passe à l’entrée de cet immeuble discret du 13e arrondissement de Paris. Pas de souterrain secret dissimulé derrière une cheminée non plus, et encore moins de personnes portant une toge ce jour-là : les maîtres des principales loges de France, à visage découvert, ont lancé jeudi un appel à voter contre Marine Le Pen à la Présidentielle. Un fait rarissime dans l’histoire de la franc-maçonnerie. Une décision qui aurait été mûrie depuis plusieurs mois et encore renforcée par la sortie de la candidate FN sur le Vel d’Hiv. Pour autant, ils réfutent l’idée de soutenir Jean-Luc Mélenchon, pourtant seul franc-maçon déclaré par les candidats à la Présidentielle…

Jean-Luc Mélenchon reçoit des éloges dont il se serait bien passé

Le candidat de la France insoumise a dû tomber de sa chaise en découvrant mercredi la une de l’hebdomadaire Minute qui titrait « Le tribun Le Pen a trouvé son héritier, il s’appelle Mélenchon ». Dans le journal d’extrême droite, Jean-Marie Le Pen loue le candidat de La France insoumise, « cet homme, qui était un sénateur obscur pendant de longues années, [qui] s’est révélé un orateur public de qualité ». Une semaine riche en admirateurs secrets pour Jean-Luc Mélenchon. Patrick Buisson, ex-directeur de la rédaction de Minute, déclare ainsi dans Le Point que « si le christianisme est le refus de la domination absolue de la marchandise (…), Mélenchon est plus chrétien que Fillon ». Le candidat de la France insoumise n’en finit plus de faire fondre les cœurs, même de ses adversaires…

