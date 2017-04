Elections

MEDIAS « Il ne veut pas, il ne veut pas »…

François Fillon, le 6 avril 2017, à Paris. - AFP

C. Ape.

Tout était programmé. Jean-Jacques Bourdin devait faire passer aux onze candidats à la présidentielle des entretiens d’embauche avant la tenue du premier tour du scrutin le 23 avril. Oui, mais l’un d’entre eux a finalement annulé sa venue, prévue le 21 avril, a indiqué le journaliste ce jeudi. Un certain François Fillon.

Dans une séquence isolée par PureMedias, le journaliste explique en effet que le candidat LR ne veut plus évoquer les « affaires ».

« Les absents ont toujours tort »

« Il veut pas venir, il veut pas venir. Les absents ont toujours tort et je pense qu’il faut toujours affronter les questions », a indiqué le journaliste. « Il y a quelques mois, il souhaitait absolument qu’on parle des affaires. Oui mais c’était à l’époque de la primaire quand on parlait de Nicolas Sarkozy. Aujourd’hui, terminé. Il n’en veut plus », ironise Jean-Jacques Bourdin.

