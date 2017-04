Elections

Jean-Luc Mélenchon en meeting à Lille, le 12 avril 2017. - Philippe HUGUEN / AFP

Il monte, il monte, mais jusqu’où ? Alors qu’il se trouve désormais au coude-à-coude avec François Fillon derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon intéresse la presse anglo-saxonne. « Maverick [franc-tireur] d’extrême gauche » et « ancien trotskyste qui admire d’Hugo Chavez » pour Sky News, comparé à Bernie Sanders par Bloomberg et épouvantail à investisseurs pour Financial Review, le candidat ne laisse personne indifférent. Le magazine Foreign Policy conclut que « les socialistes sont en train de perdre face à un communiste ».

François Hollande est « inquiet ». En retrait de la campagne présidentielle, l’actuel chef de l’Etat a décidé de sortir de son silence pour commenter notamment la percée dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon. « Il y a un péril face aux simplifications, face aux falsifications, qui fait que l’on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte », s’inquiète-t-il. Le président ne compte pas pour autant donner de consigne de vote, même s’il laisse clairement poindre une préférence pour Emmanuel Macron. Il devrait en revanche se prononcer pour un candidat avant le deuxième tour.

Une tentative d’incendie sans gravité a frappé dans la nuit de mercredi à jeudi le rez-de-chaussée de l’immeuble qui accueille le QG de campagne de Marine Le Pen à Paris, où un tag faisant mention du FN a été retrouvé. L’origine du feu n’est « pas naturelle, probablement d’origine criminelle », a précisé une source policière, précisant qu’une inscription « FN vs KLM » avait été taguée à proximité. Un groupe affirmant s’appeler « Combattre la xénophobie » aurait contacté l’Agence France Presse pour revendiquer cette action, menée selon lui à l’aide « de cocktails Molotov »

