Elections

PRESIDENTIELLE Chaque matin, « 20 Minutes » vous livre les trois informations marquantes de la campagne…

François Fillon à Matignon, le 9 janvier 2012. - WITT/SIPA

M.C.

A peine le temps d’avaler un café ? En sortant des brumes matinales, attrapez aussi notre récap’quotidien d’une campagne corsée et régulièrement relevée de polémiques.

Il a quitté l’hôtel de Matignon il y a près de cinq ans, mais sur les listes électorales, c’est toujours l’adresse de la résidence du Premier ministre qui apparaît à côté du nom de François Fillon. Selon la liste électorale du VIIe arrondissement de Paris consultée par le Canard enchaîné à paraître mercredi, le candidat LR à la présidentielle est toujours officiellement domicilié au 57 rue de Varenne, dans le 7e arrondissement.

Dernière ligne droite pour les candidats à la présidentielle : la campagne officielle du premier tour s’est ouverte lundi. Dans les communes, vous avez peut-être vu fleurir les affiches de campagne de tous les prétendants à l’Elysée sur de grands panneaux. De grands visages (souvent retouchés) souriant discrètement, des couleurs pâles en passant par des slogans plus ou moins compréhensibles, 20 Minutes fait le point sur ces affiches avec Laurent Rossini, cofondateur de l’agence de communication politique Plebiscit…

Ca y est, on sait presque tout sur le débat de l’entre-deux tours. Coorganisé par TF1 et France 2, il sera diffusé le mercredi 3 mai, soit quatre jours avant le second tour. Il débutera à 21h et sera présenté par David Pujadas (France 2) et Gilles Bouleau (TF1). BFM TV, qui aimerait bien être de la partie, fait le pressing pour participer à l’organisation. Ah et on oubliait les noms des deux candidats finalistes ! On vous redit ça le soir du dimanche 23 avril.

Mots-clés :