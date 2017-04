Elections

PRESIDENTIELLE Au programme, notamment, le vote d'une loi de moralisation de la vie publique et une tournée des capitales européennes...

Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée, le 16 juillet 2016. - ERIC DESSONS/JDD/SIPA

Son projet pour les 100 premiers jours comporterait en particulier « l’interdiction du népotisme pour les parlementaires » et l’interdiction des activités de conseil pour éviter les conflits d’intérêts. Emmanuel Macron décrit dans le Journal du dimanche ce que seraient ses premiers mois à l’Elysée s’il est élu, avec notamment le vote d’une loi de moralisation de la vie publique et une tournée des capitales européennes.

Le candidat d’En Marche ! à la présidentielle affirme ne pas croire à la théorie des « cent jours » au début d’un mandat : « On ne peut pas être dans un pays où la campagne dure deux ans et une présidence se réduit à cent jours ! ».

Il donne toutefois des indications sur ses premières mesures en cas d’élection. Outre un projet de loi de moralisation de la vie politique « mis sur la table du Conseil des ministres avant les législatives » de juin, « dans les six premiers mois, je renouvellerai ou je confirmerai la totalité des postes de responsabilité nommés en Conseil des ministres - 250 personnes ». « Je ne dis pas que je souhaite remplacer tout le monde ! (…) Mais pour mettre en œuvre une politique ambitieuse, il faut des directeurs qui endossent la feuille de route décidée par le politique », selon lui.

« Simplifier le droit du travail », « par ordonnances »

Sur le plan économique, Emmanuel Macron souhaite que plusieurs textes soient présentés « dès l’été », dont un sur la simplification des normes. « Dès mon entrée en fonction, un audit des finances publiques sera demandé afin de disposer à la mi-juin des résultats de la gestion en cours », prévoit aussi l’ancien ministre de l’Economie, précisant qu’il n’y aurait pas de loi de finances rectificative cet été : « ni cadeau ni augmentation d’impôts ».

Il souhaite « introduire dès l’été un projet de loi d’habilitation pour simplifier le droit du travail et décentraliser la négociation ». « Il s’agit de donner plus de place à l’accord majoritaire d’entreprise ou de branche, d’une part, d’encadrer les décisions des prud’hommes, d’autre part », prévient-il. « Le tout par ordonnances, pour procéder de manière rapide et efficace ».

En matière de sécurité, il « mettra en place dès l’été une cellule de coordination du renseignement ainsi qu’une task force sur le terrorisme islamiste sous l’autorité du président ». Enfin, à l’été, il ferait « un tour des capitales européennes » afin de proposer une « feuille de route à cinq ans pour doter la zone euro d’un vrai budget et pour une vraie Europe à 27 de l’environnement, de l’industrie et de la gestion des migrations ».

