Elections

A VOS SOUHAITS Avant l’élection présidentielle, «20 Minutes» est allé à la rencontre des Français pour prendre le pouls de la nation…

Christian Vidal, retraité et auto-entrepreneur, vit à Cannes, dans les Alpes-Maritimes - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Fabien Binacchi Twitter

Riches, pauvres, chômeurs, jeunes, retraités, zadistes… A l’approche de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, 20 Minutes est allé à la rencontre des Français de tous les âges et dans tout le pays, afin de prendre le pouls de la Nation.

A chaque personne interrogée, trois questions ont été posées, toujours les mêmes. Aujourd’hui, c’est au tour de Christian Vidal, 70 ans, retraité et auto-entrepreneur à Cannes (Alpes-Maritimes), d’y répondre.

Quelle première mesure doit être prise par le nouveau président de la République ?

Je suis retraité depuis sept ans, mais je continue à travailler sous le régime des auto-entreneurs pour arriver à vivre correctement. Il faut retravailler les retraites. Une des priorités du gouvernement, après le chômage et la sécurité des Français, ce sera d’harmoniser les régimes entre le public et le privé.

Il ne s’agit pas de pénaliser les fonctionnaires. Mais ce n’est pas normal que, dans le privé, la retraite soit calculée à 50 % sur les 25 meilleures années, avec tous les aléas que ça comporte, et que, dans le public, le calcul se base à 75 % sur les six derniers mois. On est aux antipodes et il faudrait arriver à rapprocher ces antipodes dans les dix prochaines années.

Pourquoi êtes-vous intéressée par cette élection ?

Elle est primordiale pour la France. Nous sortons d’un quinquennat malheureux qui a déclassé le pays. Et il va y avoir un travail énorme pour le nouveau président. Il va devoir faire face à des défis monstrueux pour nous remettre à flot. Je préférerai que l’on repasse sur un septennat unique. Le quinquennat est trop court pour mener certaines réformes de fond.

Sur le plan de l’économie, il faut pousser la libéralisation du marché du travail. Il faudrait aussi un plan pour développer l’apprentissage et le lier au plus près à l’offre d’emplois. Si on ne fait pas ça, on n’arrivera pas à réduire le chômage. Un autre enjeu très important, c’est la sécurité. Il faut remettre à niveau les services de renseignement.

Avez-vous déjà finalisé votre vote ?

Oui. Au vu des dernières tentatives de présentations de programme, c’est celui de François Fillon qui semble être le seul à tenir la route face aux enjeux capitaux de cette élection. C’est pour lui que je vais voter.

Mots-clés :