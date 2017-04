Elections

LIVE Le candidat d'En Marche sur France 2 à deux semaines du premier tour...

Léa Salamé et Emmanuel Macron dans «L'Émission politique» sur France 2, le 6 avril. - Capture d'écran / France 2

L.C. et T.L.G.

L’ESSENTIEL

Emmanuel Macron est depuis quelques mois le favori des sondages

C'est le dernier des «gros» candidats à passer dans l'émission

Le candidat d'En Marche! a engrangé le soutien de François Bayrou, Manuel Valls et Jean-Yves Le Drian

21h12: «Je ne gouvernerai pas avec ceux qui ont gouverné»

«Je ne gouvernerai pas avec ceux qui ont gouverné», lance Macron. «Je suis favorable à ce que tous les hommes et femmes de bonne volonté qui se retrouvent dans ce que nous faisons. Mais En Marche, ce n'est pas une recyclerie, une lessiveuse».

"Je n'ai eu aucun contact à court terme avec Valérie Pecresse ou Xavier Bertrand" @EmmanuelMacron #LEmissionPolitique #JeVoteMacron — Jeunes avec Macron (@JeunesMacron) April 6, 2017

Pour les législatives, le candidat promet:

pluralisme politique

renouvellement politique

parité

casier judiciaire vide

21h08: Emmanuel Macron sur Hollande: «Je n'ai pas été un tireur couché»

Interrogé sur François Hollande: «Il m'a fait confiance. J'ai été conseillé pendant deux ans, j'ai sans doute donné des bons conseils, je l'espère. J'ai été en désaccord avec la politique européenne, avec la déchéance de nationalité [...] Ma carrière je l'ai faite avant, je l'ai fait dans le public, dans le privé. ».

A-t-il trahi le président? «Je n'ai pas été un tireur couché. Quand je n'étais pas d'accord, j'ai créé un mouvement politique». Macron, le Brutus de Hollande? On avait comparé l'histoire du ministre avec l'ancien sénateur romain.

Macron est-il le Brutus de Hollande? On a comparé l’histoire des deux hommes https://t.co/IsFL6xtrPg pic.twitter.com/8vc41hNPCl — 20 Minutes (@20Minutes) August 31, 2016

21h: Syrie, «Il faut une intervention militaire internationale», lance Macron

Le candidat est interrogé sur l'attaque chimique en Syrie. «Bachar el-Assad est un criminel, je l'ai déjà dit», lance Emmanuel Macron. «Il faut une intervention militaire internationale». Le cas de Donald Trump, qui a changé d'avis, est notamment évoqué.

«François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont complaisants avec la Russie», ajoute l'ancien ministre.

Le candidat se montre ensuite plus flou malgré les relances des journalistes: Il souhaite «la sortie du pouvoir de Bachar el-Assad mais pas au prix de l'instabilité politique».

VIDEO. Attaque chimique en Syrie: Comment expliquer le revirement de Donald Trump? https://t.co/M8J2s6r2Fm pic.twitter.com/HiQnmtm5Dn — 20 Minutes (@20Minutes) April 6, 2017

20h58: C'est parti!!!!!

Et j'ai une bonne nouvelle, ou une mauvaise selon vos goûts. Léa Salamé est de retour après des semaines d'absence.

20h56 : Macron révise avant le coup d’envoi de l’émission

.@EmmanuelMacron et sa femme, Brigitte Macron, en loge quelques minutes avant le début de #LEmissionPolitique pic.twitter.com/3TXFkAe4JN — L'Emission politique (@LEPolitique) April 6, 2017

20h52: Chers internautes, n'hésitez pas à poser vos questions et/ou remarques dans les commentaires

20h24: Macron in da place

Arrivée d'@EmmanuelMacron dans les studios, une heure avant le début de #LEmissionPolitique. Il y retrouve plusieurs membres de son équipe pic.twitter.com/qpL6U8J72s — L'Emission politique (@LEPolitique) April 6, 2017

20h18 : Quel invité surprise ce soir ?

Comme lors de chaque émission, le candidat sera face à un invité mystère pour débattre. Oui mais selon le Parisien, Emmanuel Macron serait au courant de l’identité de son adversaire. De quoi faire enrager Florian Philippot.

Pourquoi Macron connait-il à l'avance son invité mystère ? #LEmissionPolitique — Florian Philippot (@f_philippot) April 6, 2017

D'ailleurs, selon une petite souris bien informée. Il s'agirait de Michel Onfray.

20h12: Un petit quiz pour se chauffer

Emmanuel Macron a enregistré plusieurs ralliements de poids depuis quelques semaines. Oui, mais avez-vous vraiment tout suivi? On vous a concoté un petit quiz ci-dessous.

Au tour d'Emmanuel Macron. Le 6 avril dernier, le ministre de l’Economie lançait son mouvement En Marche !. Un an plus tard, Emmanuel Macron est candidat à la présidentielle, et favori de l’élection à deux semaines du premier tour selon plusieurs sondages. L’ancien banquier d’affaires est le dernier des « gros candidats » à venir s’expliquer sur le plateau de L’Emission politique.

Le candidat va pouvoir exposer son programme pendant les plus de deux heures d’émission. Emmanuel Macron débattra notamment avec Bruno Retailleau, sénateur LR et proche conseiller de François Fillon. Un affrontement chaud bouillant à venir car depuis quelques semaines, la droite a durci le ton face à l’ancien ministre.

