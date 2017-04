Elections

Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting au Havre, le 29 mars 2017. - CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Le sondage du jour : Mélenchon talonne Fillon, Macron et Le Pen à égalité

Jean-Luc Mélenchon récolte les fruits du débat de mardi soir. Après avoir doublé Benoît Hamon dans les sondages, le candidat de La France insoumise (17 %) se rapproche un peu plus de François Fillon (19 %), alors qu’Emmanuel Macron ferait jeu égal (23,5 %) avec Marine Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle, selon un sondage Elabe diffusé mercredi soir et réalisé après le débat télévisé. Le candidat d’En Marche ! enregistre lui une baisse de deux points sur une semaine et celle du Front national recule d’un demi-point. En troisième position, François Fillon gagne à nouveau un point à 19 %.

Hamon ou Macron ? A un peu plus de deux semaines du premier tour de la présidentielle, Ségolène Royal continue d’employer toutes les richesses de la langue française pour éviter de se prononcer. Les deux hommes « sont venus me voir au début de leur campagne » et « c’est bien volontiers que je leur ai donné les conseils qui me paraissaient les plus judicieux », a déclaré la candidate socialiste à l’élection de 2007 sur la chaîne de télévision CNews, avant d’ajouter que « de toute façon, ils auront vocation à converger ». Enigmatique jusqu’au bout, elle a ajouté : « Le moment venu on verra comment je serai le plus utile ».

Marine Le Pen persiste et signe. La présidente du FN a réitéré mercredi les propos de son numéro 2, Florian Philippot, dénonçant des « violations du secret de l’instruction » orchestrées contre de l’argent ou « pour des raisons politiques ». Les accusations de Florian Philippot à l’encontre des policiers anticorruption, qui enquêtent notamment sur les soupçons d’emplois fictifs du parti au Parlement européen, ont mené mardi à une plainte en diffamation du ministre de l’Intérieur Matthias Fekl.

