PRESIDENTIELLE La ministre de l’Ecologie ne se prononce pas sur un éventuel soutien à l’un ou l’autre de ses anciens collègues de gouvernement...

Ségolène Royal, le 26 janvier 2017. - Witt/SIPA

M.C. avec AFP

Hamon ou Macron ? A un peu plus de deux semaines du premier tour de la présidentielle, Ségolène Royal continue d'employer toutes les richesses de la langue française pour éviter de se prononcer.

Les deux hommes « sont venus me voir au début de leur campagne » et « c’est bien volontiers que je leur ai donné les conseils qui me paraissaient les plus judicieux », a déclaré la candidate socialiste à l'élection de 2007 sur la chaîne de télévision CNews, avant d’ajouter que « de toute façon, ils auront vocation à converger ».

« Le moment venu, on verra comment je serai le plus utile »

La ministre de l’Ecologie n’a pas voulu apporter son soutien à l’un ou l’autre de ses anciens collègues de gouvernement. « Chaque fois qu’il y a des ralliements, il y a des polémiques. Le débat politique mérite autre chose », a-t-elle esquivé.

Jugeant le projet de Benoît Hamon « structuré et dense sur la question environnementale », elle a ajouté que « l’important c’est d’empêcher le FN d’arriver aux responsabilités ». « Le moment venu (…) on verra comment je serai le plus utile », a prévenu l’ancienne candidate socialiste, battue en 2007, affirmant qu’elle ne se « situe pas par rapport aux sondages », prédisant un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour.

Malgré les mauvais sondages qui se succèdent pour Benoît Hamon - il peine à se maintenir à 10%, désormais loin derrière Jean-Luc Mélenchon - le candidat ne veut rien laisser transparaitre. «Plus ça va, plus je suis confiant», lâchait-il en sortant de la gare de Nancy mercredi après-midi.

