Jean-Luc Mélenchon en meeting près de Châteauroux, le 2 avril 2017. - GUILLAUME SOUVANT / AFP

20 Minutes avec AFP

Il se place en embuscade. Alors qu'Emmanuel Macron ferait jeu égal (23,5%) avec Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon (17%) se rapproche un peu plus de François Fillon (19%), selon un sondage Elabe diffusé mercredi soir et réalisé après le débat télévisé de mardi.

Le candidat d'En Marche! enregistre toutefois une baisse de deux points sur une semaine et celle du Front national recule d'un demi-point. En troisième position, François Fillon gagne à nouveau un point à 19%, selon cette enquête pour L'Express et BFMTV, réalisée au lendemain du débat télévisé entre les 11 candidats à la présidentielle et à 18 jours du premier tour.

Benoît Hamon à 9%

A gauche, Jean-Luc Mélenchon, crédité de 17% (+2), continue sa forte progression (+7 points en deux mois). Le leader de La France insoumise n'est plus très loin de François Fillon et creuse encore plus l'écart avec le socialiste Benoît Hamon (9%, -1), qu'il devance désormais de huit points.

Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan est stable à 4,5%, devant Philippe Poutou, qui progresse d'un point à 1,5%, ainsi que le centriste Jean Lassalle (1%, =) et la candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud (1%, +0,5), les autres candidats François Asselineau et Jacques Cheminade étant crédités de moins de 0,5% chacun. 7% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intentions de vote au 1er tour.

Macron vainqueur au second tour

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait toujours nettement avec 62% (-1) des voix, face à Marine Le Pen, 38%. Mais 21% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intentions de vote.

Le potentiel de participation s'établit à 64% (soit un bond de 5 points en une semaine) des personnes interrogées qui se disent «tout à fait certaines d'aller voter» au 1er tour.

Plus de deux électeurs sur trois (70%, +3) se disent désormais sûrs de leur choix. C'est le cas de 81% (-5) de ceux de Marine Le Pen, de 81% (+5) de ceux de François Fillon, de 67% (+5) de ceux d'Emmanuel Macron. Chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, le taux est de 61% (-1), comme chez ceux de Benoît Hamon, dont le socle se redresse spectaculairement (+19) après la dégringolade (-22) de la semaine dernière.

