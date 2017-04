Elections

DÉBAT Les onze candidats devaient se réunir pour un deuxième débat le 20 avril...

Les onze candidats à l'élection présidentielle dans «Le Grand Débat» sur BFM TV et CNEWS, le 4 avril 2017. - Lionel BONAVENTURE / AFP

Manon Aublanc avec AFP

Après le refus de plusieurs candidats de participer au deuxième débat présidentiel à onze du 20 avril, France Télévisions a décidé d’annuler le débat et de le remplacer par des entretiens, d’un quart d’heure, avec chacun des 11 candidats.

Le deuxième débat qui faisait polémique n’aura finalement pas lieu. Après une réunion ce mercredi après-midi, France Télévisions l’a tout simplement annulé. Ce seront des entretiens individuels, menés par Léa Salamé et David Pujadas, qui remplaceront, à la même date, le grand débat, mais les thématiques ne sont pas encore connues. L’ordre de passage des candidats sera tiré au sort.

Selon France Télévisions, ces entretiens permettraient d’éviter les passes d’armes et les « punchlines » qui ont caractérisé le débat de mardi soir. L’émission devrait durer 3 heures et les candidats ont quelques jours pour réfléchir et donner leur réponse.

