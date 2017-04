Elections

Le plateau du débat télé à 11 candidats, le 4 avril sur BFMTV/CNEws, à Aubervilliers

Un débat et puis s’en va ? Mardi soir, les onze candidats à la présidentielle ont débattu pendant près de 4 heures (vous avez bien lu) sur le plateau de BFMTV et Cnews. L’ensemble des candidats devait également se retrouver le 20 avril sur France 2 pour une ultime émission. Oui mais voilà, Jean-Luc Mélenchon a fait savoir qu’il ne voulait pas débattre trois petits jours avant le vote.

Un argument repris par Emmanuel Macron mais dénoncé par les « petits » candidats, bien heureux d'avoir une nouvelle exposition médiatique. Les représentants des onze candidats se retrouvent cet après-midi à France 2 pour trouver une issue à la crise. Pour enterrer définitivement le débat ? Voilà trois raisons qui pourraient mettre à mal la dernière joute télévisée.

1. Le CSA plutôt de l’avis de Mélenchon

Sur son blog, le candidat de la France insoumise avait assuré ne pas vouloir débattre après le 17 avril. « La chaîne ne s’est pas demandé si nous sommes d’accord pour mettre en jeu toute notre campagne 48 heures avant le vote ». Le CSA avait repris l’argument dans la foulée, se disant « préoccupé » par la date du débat. Le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon enfonce le clou en reprenant les inquiétudes du CSA.

« Nous avons les mêmes réserves que le CSA, et que d’autres candidats sur le 20 avril », avance Manuel Bompard. « A 24 heures de la période de réserve, si le candidat subit une attaque personnelle, il ne pourra pas répondre dans de bonnes conditions. C’est pourquoi nous demandons à France 2 de trouver une autre date ».

2. L’effet boule de neige

Sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron refuse également la date du 20 avril, fustigeant un « débat de dernière minute ». C’est là que l’effet boule de neige entre en jeu. En cas d’absence des deux candidats, François Fillon a fait savoir qu’il ne faudrait pas compter sur lui. « Ou il y a tous les candidats ou le débat n’a pas de sens », a indiqué l’ancien Premier ministre. L’absence de trois candidats principaux pourrait entraîner aussi celle de Marine Le Pen. Contacté par 20 Minutes, son entourage s’est contenté d’un laconique « nous réfléchissons ».

3. Les « gros » candidats ont plus à perdre

Au fil de l’émission, les « petits » candidats se sont montrés plus incisifs, à l’image de Philippe Poutou, qui n’a pas hésité pas à torpiller Marine Le Pen et François Fillon. De quoi agacer le camp de ce dernier. « On avait l’impression d’être dans un débat ou une émission de télé-réalité selon la posture qu’ont voulu prendre certains candidats qui se sont fait plaisir et ont voulu faire des coups », s’est agacé Luc Chatel, son porte-parole, au micro de France Info.

Et si les candidats principaux avaient tout à perdre dans la tenue d’un nouvel exercice ?

« La question n’est pas de savoir qui a l’intérêt d’un débat, mais d’éclairer les Français », répond Manuel Bombard. « J’ai trouvé que le débat à 11 était un peu confus, même si Jean-Luc Mélenchon y a mis de l’ordre. Il fallait sans doute en passer par là. On a fait le test, je ne suis pas sûr qu’il soit nécessaire d’avoir un second exercice pour éclairer les Français ».

4. Quelques bonnes raisons d’y croire quand même

Malgré tout, plusieurs arguments plaident en faveur d’un nouveau débat à 11 avant le premier tour.

Les audiences très bonnes des deux précédentes joutes

La participation de Benoît Hamon et les autres candidats pourrait finalement inciter les autres à se joindre à la soirée

Tous les thèmes n’ont pas été abordés lors du premier débat

Il y a encore énormément d’indécis et d’abstentionnistes à convaincre

