Elections

PRESIDENTIELLE La tension entre Philippe Poutou et François Fillon était au maximum au cours du débat...

François Fillon dans «Le Grand Débat» sur BFM TV et CNEWS, le 4 avril 2017. - Lionel BONAVENTURE / AFP

O. P.-V.

Lors du débat présidentiel entre les onze candidats ce mardi soir, Philippe Poutou était particulièrement en forme, notamment quand il a fallu parler des affaires. Tacle aux politiciens « corrompus » ici, attaques ad hominem contre François Fillon et Marine Le Pen par là.

Le premier, candidat Les Républicains à l’élection empêtré dans plusieurs affaires judiciaires, a été la cible favorite de son adversaire du Nouveau parti anticapitaliste, un peu trop à son goût quand en fin d’émission Philippe Poutou lui a lancé : « Même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, il y pense moins quand il se sert directement dans les caisses ».

« Oh oh oh oh oh oh oh » (x7), a réagi François Fillon, avant de dire dans sa barbe « Je vais vous foutre un procès vous ». Philippe Poutou n’a pas répondu.

Sur sa lancée, Philippe Poutou en a profité pour donner son point de vue sur le parcours d'Emmanuel Macron, pas épargné par les saillies du candidat NPA.

