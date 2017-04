Elections

PRESIDENTIELLE Le candidat du NPA s’est lancé dans un monologue enflammé au moment de parler de l’éthique dans la vie politique…

Philippe Poutou lors du débat présidentiel du 4 avril 2017 sur BFMTV et CNews. - Capture d'écran BFMTV

O. P.-V.

Il ne fallait pas l’énerver. Philippe Poutou, très en forme au cours du débat présidentiel ce mardi, a pris la parole en premier sur la question de l’éthique de la vie publique.

Le candidat du NPA a nommément désigné ses concurrents des Républicains et du Front national : « Depuis janvier, c’est le régal. Fillon, plus on fouille et plus on sent la corruption et la triche. C’est un bonhomme qui nous explique qu’il faut faire la rigueur mais qui pioche dans les caisses publiques. […] On a aussi Marine Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques, c’est pas ici c’est en Europe. Et le FN qui est antisystème ne s’emmerde pas car il se protège grâce à l’immunité parlementaire, donc peinard. »

#Fillon nous explique qu'il faut l'austérité alors qu'il pique dans les caisses de l'Etat #LeGrandDebat — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) April 4, 2017

L'exemplarité en politique : Olé !!! #LeGrandDebat — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) April 4, 2017

Interrompu quelques secondes, l’ouvrier girondin a ajouté qu’il faut baisser les salaires des élus car « le problème c’est la professionnalisation de la vie publique. Il y a trop de gens trop payés. Il faut limiter le salaire des politiciens au salaire moyen, au moins les gens courront moins après le poste. » Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste a récolté une série d’applaudissements, dont ceux de Jean-Luc Mélenchon, dans la cacophonie.

François Fillon a répondu à Philippe Poutou de ne pas lancer ce type d’accusation ad hominem et Marine Le Pen s’est défendu en lançant que « Monsieur Poutou doit être contre les salariés protégés, c’est-à-dire les procédures particulières pour protéger les salariés qui ont un mandat ».

