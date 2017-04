Elections

PRESIDENTIELLE Le candidat du l'UPR a rebondi sur une affirmation de Poutou pour tacler Macron...

François Asselineau dans «Le Grand Débat» sur BFM TV et CNEWS, le 4 avril 2017. - Lionel BONAVENTURE / AFP

O. P.-V.

Séquence détente pendant quelques secondes sur le plateau du débat entre les onze candidats à l’élection présidentielle. D’abord, Philippe Poutou a critiqué les rapports entre la diplomatie française et le Qtar et l’Arabie saoudite, et François Asselineau a souligné qu’il était d’accord. Le candidat du NPA s’est étonné de ce soutien de la part de celui de l’UPR dans un mouvement d’épaule.

Asselineau est d'accord avec #Poutou, et vu la tête de ce dernier, je crois qu'il ne s'y attendait pas 😂#LeGrandDebat pic.twitter.com/OhWz1v4K06 — deSperate (@TMBKA_) 4 avril 2017

Lancé, Asselineau a enchaîné en reprochant à Emmanuel Macron d’être ambigu sur cette question des liens avec les deux monarchies sunnites. Le candidat d’En Marche a pris son concurrent à contre-pied en assurant qu’il sera intransigeant avec ces pays, et qu’il est donc d’accord avec Poutou et Asselineau. Commentaire du dernier : « Vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. »

Fou rire général, surtout de Marine Le Pen, tandis qu’Emmanuel Macron souriait avec Jean-Luc Mélenchon au sujet de cette séquence.

