LIVE Suivez avec nous le grand débat télé de la présidentielle 2017 avec les onze candidats, sur BFMTV et CNews ce mardi soir...

Jacques Cheminade, le 9 septembre 2016. - FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

L’ESSENTIEL

Après un premier débat entre les cinq « grands » candidats sur TF1, la totalité des onze prétendants à la présidence vont s’affronter mardi soir sur les thèmes de l’emploi, la sécurité et le social.

« Les "petits", les "minuscules" qui vont venir troubler le jeu des "immenses"… Moi, je me mets à genoux tous les matins en les regardant, les immenses », a ironisé Jean Lassalle, alors que le précédent débat, réservé aux cinq « grands », avait suscité la polémique.

Le débat doit durer environ 3h30

21h18: ​Les profits du CAC 40 selon Poutou

Philippe Poutou a mis en balance le chômage et «un profit énorme, 75 milliards pour le CAC 40, les actionnaires se gavent avec 55 milliards d’euros».

VERIFICATION. VRAI

Philippe Poutou a bien révisé sa fiche du bon anticapitaliste. En 2016, les entreprises du CAC 40 ont distribué pas moins de 55,7 milliards d'euros sous forme de dividendes et de rachat d'actions, selon les calculs de la lettre d'information financière Vernimmen.net. Les 40 sociétés de l'indice phare de la Bourse de Paris ont quant à elle totalisé 75,4 milliards d'euros de bénéfices en 2016, soit une hausse de 32,4% par rapport à 2015.

21h17: Combien de chômeurs en France ? Plusieurs candidats ont cité le chiffre de 6 millions de chômeurs en France

VERIFICATION. Sur-estimé.

Ce chiffre n'est pas faux, mais il est «gonflé». Pôle emploi recensait fin février 2017 3,46 millions de chômeurs en métropole, soit 3.500 de moins (-0,1%) qu'en janvier. Ce chiffre comptabilise les demandeurs d'emploi de la catégorie A, c’est-à-dire ceux qui sont tenus de rechercher un emploi et sans aucune activité.

En comptant les catégories A, B, C, D et E de Pôle emploi (c’est-à-dire les personnes inscrites à Pôle emploi qui ont une activité ou qui sont en formation, et pas seulement celles en recherche active d’emploi), on arrive à 6 millions de chômeurs. Il s'agit donc de la fourchette la plus haute.

Infographie sur le chômage en France. - AFP

20h59: Question sur leurs solutions pour créer des emplois, quand l'emploi frise les 10%

Infographie sur le chômage en Europe. - AFP

François Fillon liste: «taux de chômage en France: 10%, taux de chômage en Allemagne: 3,9%. Les chiffres sont cruels». «Je propose la liberté», dit le candidat Les Républicains.

Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès) «propose d'investir 100 milliards d'euros par an pendant cinq ans dans le but de créer cinq millions d'emplois».

Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise veut «relancer l'activité massivement» et «100 % d'énergies renouvelables»

Philippe Poutou, candidat Nouveau parti anticapitaliste, lui, veut interdire les licenciements et réduire le temps de travail.

Emmanuel Macron, candidat En marche, veut investir massivement et former en direction des chômeurs «pour relancer la machine».

Benoît Hamon (PS) promet de créer un million d'emplois sur le quinquennat. Avec le revenu universel, il souhaite aussi que les entreprises qui innovent aient moins d'impôts.

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), lance des piques à François Fillon et Emmanuel Macron qui répond ne pas avoir été ministre des Finances ou Premier ministre à l'époque que Nicolas Dupont-Aignan décrit..

20h43: Emmanuel Macron (En marche) ne croit pas «à la fatalité» dit-il en se présentant

Le candidat propose «l'alternance véritable, profonde», dit-il, expliquant vouloir réformer «en profondeur».

Marine Le Pen, candidate du Front national, évoque, elle, un «enjeu de civilisation» pour cette présidentielle avec une «mondialisation sauvage (...) qui aggrave la pauvreté». Elle propose de «voter pour reprendre le pouvoir».

Jacques Cheminade se dit «en colère» contre «les héritiers du système». Contre un «saccage humain», il dit «se battre» contre «la dictature financière qui gère tout».

Jean Lassalle, se dit fils et frère de berger, berger lui-même, maire, chef d'entreprise d'ingénierie environnementale, mari et père. «Je ne supporte plus l'hystérie qui s'est emparée de notre vie» et propose un nouveau vivre-ensemble.

François Fillon évoque la stature du président dans un monde en guerre et un totalitarisme islamique menaçant, dans une économie en difficulté. «Cette force, je l'ai». François Fillon lit des notes, contrairement aux précédents candidats.

Nathalie Arthaud veut, elle, «faire entendre la voix des travailleurs», mais aussi les chômeurs et les retraités (...) «étranglés par le grand capital».

Jean-Luc Mélenchon dit vouloir mettre sortir des traités de l'UE «pour faire du neuf». «Mon projet est complet et chiffré (...) Je suis prêt à gouverner».

François Asselineau dresse son parcours. «Je suis d'origine modeste» jusqu'à l'ENA. «Le secret bien gardé, les dirigeants français n'ont plus les manettes», dit le candidat.

Benoît Hamon veut en finir avec les hypocrisies et les hypocrites. «Je veux être un président honnête (...) pour que nous n'ayez plus jamais honte». «Je veux être un président combattant» dit-il aussi. «Honnête, combattant, humain».

Philippe Poutou, ouvrier: «Je suis le seul à avoir un travail normal». Se disant «petit candidat», il attaque sans nommer des candidats «corrompus qui sont là, derrière les pupitres»

20h42: Nicolas Dupont-Aignan débute sa présentation

Le député souverainiste Debout la France et maire de Yerres (Essonne) commence à se présenter en faisant référence à Philippe Séguin, son mentor en politique.

20h40: Philippe Poutou aurait boudé la photo collective des candidats, selon une journaliste du Figaro...

20h40: C'est parti!

Comment se sont préparés les candidats? Il y a de la poésie ou verre de vin dans les réponses ci-dessous...

A lire: Comment les candidats se préparent au débat

Bienvenue dans le live du grand débat présidentiel ce mardi soir sur BFMTV et CNews

Onze candidats sur un plateau, c'est une grande première. Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Jean Lassalle et Philippe Poutou sont arrivés, prêts à exposer leurs programmes pour l'Elysée.

Prêts, mais un peu en retard. Jean Lassalle s'est fait remarquer par son retard, qu'il a commenté...

