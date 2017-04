Elections

POLITIQUE Les onze candidats à l’élection présidentielle n’ont pas hésité à sortir leurs meilleures punchlines ce mardi soir...

Le plateau où aura lieu le 4 avril 2017 le débat présidentiel entre les 11 candidats, avant le premier tour. - Lionel BONAVENTURE / AFP

Les marteaux-piqueurs sont de sortie entre les candidats à la présidentielle. Pendant plus de trois heures et demie (oui, oui), Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou ​ont échangé sur le plateau de BFMTV/CNews. Les onze candidats à l’élection présidentielle n’ont pas hésité à sortir leurs meilleures répliques pour ce grand rendez-vous télévisé de la campagne.

Il a été question de salami, de la Commune de Paris ou d’immunité parlementaire. Oui mais voilà, à qui appartient telle ou telle punchline ? A vous de savoir si vous avez bien suivi le débat. (Cliquez sur la citation pour découvrir qui se cache derrière).

Mots-clés :