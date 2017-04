Elections

A VOS SOUHAITS Avant l’élection présidentielle, « 20 Minutes » est allé à la rencontre des Français pour prendre le pouls de la nation…

Le milieu de terrain Valentin Rongier. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

David Phelippeau

Riches, pauvres, chômeurs, jeunes, retraités, zadistes… A l’approche de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, 20 Minutes s'est déplacé auprès des Français de tous les âges et dans tout le pays, pour identifier leurs attentes.

A chaque personne interrogée, trois questions ont été posées, toujours les mêmes. Aujourd’hui, c’est au tour de Valentin Rongier, 22 ans, footballeur professionnel au FC Nantes, d’y répondre.

Quelle première mesure doit être prise par le nouveau chef de l’Etat ?

Le futur président de la République devra baisser les taxes et surtout l’impôt sur le revenu. On est sportifs de haut niveau, on gagne de l’argent. On n’est pas à plaindre loin de là, mais quand on voit tout ce qui part en impôts et en taxes, ça fait mal. C’est un peu comme si on se sentait un peu voler. On n’en parle pas trop entre nous, mais ça nous arrive d’évoquer le sujet. J’en ai discuté avec les joueurs étrangers, ils sont assez surpris du montant des taxes en France.

Pourquoi êtes-vous intéressé par cette élection ?

Je suis issu d’une famille qui a toujours été intéressée par la politique, par les hommes politiques. A chaque élection, mes parents et mes grands frères allaient toujours voter jusqu’à ce que je sois majeur. C’est vraiment une obligation pour moi. Mes parents m’ont fait comprendre que si je n’y allais pas, c’était une faute. J’ai donc le réflexe de me déplacer à chaque élection.

Avez-vous déjà finalisé votre vote ?

Non, j’attends de voir encore ce qu’il va se passer jusque dans les derniers instants de la campagne. Il peut encore y avoir des déclarations de candidats qui me dérangent ou me font plaisir. Je l’avoue, j’ai quand même un candidat qui me plaît plus par rapport à sa façon de voir les choses et par rapport à ses idées, son discours, sa façon de parler…

