POLITIQUE Une investigation « 20 Minutes »…

François Fillon est accro au groupe WhatsApp des Républicains. - Witt/Sipa

J.L.

Il a mis du temps à lâcher le morceau, avant de faire amende honorable en meeting. Oui, François Fillon avait bien passé une bonne partie du premier débat dans la course à la présidentielle, à dévorer des yeux son téléphone portable, et plus exactement le groupe WhatsApp des Républicains, pour prendre le pouls de son camp en direct, et sans filtres. 165 participants dont une bonne cinquantaine de vraiment actifs selon nos confrères, cela peut prendre du temps à remonter quand on prend du retard.

>> A lire aussi : Les SMS de Fillon, les talons de Marine Le Pen... Dans les coulisses du premier débat sur TF1

Mardi soir, pour le grand débat à onze, le candidat LR n’aura pas le choix, puisque les organisateurs ont décidé de bannir les téléphones du plateau. Un détail qui n’arrête pas les petits génies que nous sommes à 20 Minutes. Un après-midi de travail a suffi pour vous fournir en exclusivité les échanges entre Fillon et ses soutiens avant et pendant le débat. Ne nous remerciez pas, c’est un métier.

>> Attention, il se peut que tout soit inventé. Et même drôle, si tout va bien

