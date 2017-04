Elections

PRESIDENTIELLE Chaque matin, «20 Minutes» vous livre les trois informations marquantes de la campagne…

Jean-Luc Mélenchon en meeting près de Châteauroux, le 2 avril 2017. - GUILLAUME SOUVANT / AFP

M.C.

A peine le temps d’avaler un café ? En sortant des brumes matinales, attrapez aussi notre récap’ quotidien d’une campagne corsée et régulièrement relevée de polémiques.

« Vous sentez bien, les amis, que la vague se lève ». Jean-Luc Mélenchon s’est félicité dimanche d'« horoscopes favorables », assurant que « s’il faut gouverner », il « saura » le faire, lors d’un meeting à Châteauroux (Indre). « C’est comme le printemps, on ne le voit pas et tout à coup, tchiouf ! il y a des fleurs », a lancé le candidat de La France insoumise, décidément très en phase avec la nature. Selon un sondage publié dimanche, c’est lui qui incarnerait le mieux « les idées et les valeurs de la gauche » et 46 % des Français estiment qu’il « a la stature d’un président de la République ».

Eric Woerth, chargé de coordonner la campagne de François Fillon, n’a que très modérément apprécié la rencontre de samedi entre Christian Estrosi, président LR de PACA et Emmanuel Macron, de passage à Marseille. « Je ne suis pas sûr qu’à trois semaines d’une élection déjà compliquée, où un grand nombre d’électeurs sont déboussolés, sont inquiets, ce soit une bonne idée », a ajouté Eric Woerth.

S’il y a bien une image que combat Franck Renda, c’est celle de « l’abstentionniste qui reste sur son canapé. » Cet humoriste, très actif sur Facebook, a lancé le mouvement des Bureaux d’abstention. « C’est une première mondiale. Concrètement, les abstentionnistes peuvent se rendre au bureau le plus proche de chez eux. Nous installerons une urne et préparerons des bulletins « Je m’abstiens ». C’est l’occasion de discuter ensemble et de montrer que l’offre politique ne nous convient pas. »

