La phrase du jour : « Je regrette ce que Jean-Luc a répondu ce soir »

L’alliance Hamon-Mélenchon, c’est encore une fois « non ». Benoît Hamon « regrette profondément » le refus de Jean-Luc Mélenchon de se « rassembler derrière [s] a candidature » à l’élection présidentielle, a-t-il déclaré ce mercredi à Lille. « Puisque ce n’est de nouveau pas possible, puisqu’il préfère continuer, qu’il continue, je le regrette profondément », a indiqué le candidat socialiste concernant le dirigeant de La France insoumise, en déplorant qu'« une fois de plus un certain caractère l’empêche d’être plus utile à la gauche qu’il ne l’est en réalité ».

Soutien de Valls à Macron : Une militante porte plainte pour « abus de confiance » contre le PS

Valls change d’avis, le PS poursuivi. Après l’annonce du soutien de l’ancien Premier ministre à Emmanuel Macron pour la présidentielle, Benoît Hamon avait appelé les électeurs à sanctionner l’ancien Premier ministre… dans les urnes. Une militante socialiste marseillaise l’a cependant pris au mot et annonce avoir porté plainte contre le parti socialiste et la Haute autorité des primaires pour « abus de confiance ». « Soit ils sont sanctionnés, soit on me REMBOURSE mes 2 euros ! », demande la plaignante.

Après les Etats-Unis, la présidentielle française visée par l’œil de Moscou. Le chef de la puissante commission du Renseignement du Sénat américain, chargée d’enquêter sur l’ingérence de la Russie dans la présidentielle américaine, a affirmé mercredi que Moscou était également « activement impliqué » dans la campagne électorale en France. « Nous estimons qu’il est de notre responsabilité de communiquer au reste du monde ce qu’il se passe, parce que nous sommes face désormais à la diffamation de candidats », a déclaré Richard Burr.

