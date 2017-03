Elections

PRESIDENTIELLE Elle demande des sanctions ou le remboursement de ses deux euros de participation à la primaire à gauche...

Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis et Benoît Hamon à Solférino, le 29 janvier 2017, après le second tour de la primaire du PS. - Kamil Zihnioglu/AP/SIPA

M.C. avec AFP

Après l’annonce du soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron pour la présidentielle, Benoît Hamon avait appelé les électeurs à sanctionner l’ancien Premier ministre... dans les urnes. Une militante socialiste marseillaise l’a cependant pris au mot et annonce avoir porté plainte contre le parti socialiste et la Haute autorité des primaires pour « abus de confiance ».

Sur Twitter et Facebook, Sylvie Lions-Noguier publie une photo de sa plainte, dûment tamponnée : « Je dépose plainte à l’encontre du Parti Socialiste et de la Haute autorité des primaires (…) pour abus de confiance car suite aux élections primaires du candidat socialiste qui a coûté 2 EUR (les deux tours) pour chaque citoyen, l’ensemble des membres se devaient de soutenir le candidat élu, et particulièrement M. Manuel Valls », peut-on lire dans la plainte, révélée par La Provence.

« Soit ils sont sanctionnés, soit on me REMBOURSE mes 2 euros ! »

En citant « la charte qu’il a lui-même signée mentionnant qu’en cas de défaite de sa part, il soutiendrait le candidat élu », une clause non « respectée par Manuel Valls et ses acolytes », la plaignante s'« estime victime d’un abus de confiance ».

« J’estime que certains au Parti Socialiste ont les moyens de faire respecter les chartes signées… et leurs hésitations sont fort douteuses… s’ils en sont incapables voilà qui va les y contraindre », écrit-elle par ailleurs sur Facebook, ajoutant : « soit ils sont sanctionnés, soit on me REMBOURSE mes 2 euros ! »

