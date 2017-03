Elections

JEU Après le soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron ce mercredi, « 20 Minutes » vous propose tester vos connaissances en vous amusant...

Manuel Valls et Emmanuel Macron, le 14 juillet 2016, en marge du défilé sur les Champs Elysées. - DOMINIQUE FAGET / AFP

L’ancien Premier ministre Manuel Valls a annoncé ce mercredi qu’il voterait dès le premier tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron. Un choix qui a provoqué la colère parmi les soutiens du candidat socialiste Benoît Hamon, et les remerciements prudents de l’intéressé.

A 20 Minutes, on s’y perd parfois au jeu de « qui-a-rallié-qui chez Macron ». On vous propose donc de tester vos connaissances sur les soutiens, les indifférents voire les adversaires au candidat d’En Marche. On vous prévient : Il y a quelques subtilités…

