Elections

PRESIDENTIELLE Testez notre outil pour vous repérer parmi les onze candidats du premier tour de la présidentielle…

La boussole présidentielle 2017 développée par le Cevipof en partenariat avec «20 Minutes» - 20 Minutes

C.P.

Après le succès des deux précédentes boussoles conçues pour les primaires de la droite et du PS,20 Minutes et le Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) poursuivent leur partenariat à l’approche du premier tour de la présidentielle avec la boussole présidentielle 2017.

A partir de ce mercredi et jusqu' au scrutin du 23 avril, cette nouvelle plateforme interactive, simple et gratuite (testez-la par ici) vous permet de tester vos convictions politiques en vous positionnant par rapport à une trentaine de propositions (« La baisse des déficits publics doit être la priorité du prochain gouvernement », « La politique d’immigration en France doit être plus restrictive »….). Et ainsi de découvrir en fonction de vos réponses, lequel des programmes des onze candidats, François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen, François Asselineau, Philippe Poutou, Jean Lassalle et Jacques Cheminade, correspond le plus à vos opinions.

Alors n’hésitez pas à tester régulièrement cette boussole sur les différents supports numériques de 20 Minutes (mobile, Web et tablette) et à la partager sur les réseaux sociaux.

La boussole est disponible ici dans sa version optimisée ou ci-dessous.

Mots-clés :