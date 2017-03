Elections

PRESIDENTIELLE Le candidat du PS sera le troisième prétendant à l’Elysée reçu par la chancelière allemande dans cette campagne…

Benoît Hamon en visite dans un EHPAD le 27 mars 2017 à Bry-sur-Marne. - PHILIPPE LOPEZ / AFP

Olivier Philippe-Viela

François Hollande n’avait pas eu droit à cet honneur, au contraire. Lors de la campagne présidentielle de 2012, l’actuel président de la République avait été snobé par Angela Merkel. En 2017, le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon, va être reçu à Berlin par la chancelière allemande, comme Emmanuel Macron et François Fillon avant lui. Quel que soit le futur chef de l’Etat français, il devra apprendre à composer avec son homologue allemande dans le cadre de l’Union européenne, au moins jusqu’en septembre, date des élections législatives.

Bon, dans le cas de Benoît Hamon, le candidat PS est surtout venu voir Martin Schulz, le président du Parti social-démocrate allemand, candidat à la chancellerie. Mais après les visites de deux de ses concurrents, Benoît Hamon n’a-t-il pas un coup à jouer pour tenter de charmer Angela Merkel, qui sera dans tous les cas l’interlocutrice du président français au mois de mai ? 20 Minutes lui donne quelques conseils.

Ne pas trop sortir les muscles avant d’y être

En 2012, Angela Merkel, refroidie par la promesse du candidat Hollande de renégocier le pacte de stabilité budgétaire (spoiler : il ne l’a pas fait), avait dit « nein » à une visite du socialiste pendant la campagne, affichant un net soutien pour Nicolas Sarkozy. Devenu président, François Hollande s’était rendu à Berlin le 15 mai 2012, où il avait affirmé en arrivant : « J’ai dit dans la campagne, je le répète encore aujourd’hui, que je voulais renégocier le traité pour intégrer une dimension de croissance ».

François Hollande et Angela Merkel au sommet de l'Otan à Chicago, le 21 mai 2012 - no credit

Exactement le discours de l’équipe de l’actuel candidat PS en 2017 : « Benoît Hamon va arriver avec une proposition de retour à la croissance pour résoudre un certain nombre de disfonctionnements », nous explique Danielle Auroi, députée EELV du Puy-de-Dôme en charge des questions européennes dans la campagne Hamon.

Sauf qu’Angela Merkel n’aime pas trop qu’on lui explique comment faire. Emmanuel Macron, qui l’a rencontrée le 16 mars, a été bien plus poli : « J’ai répété à la chancelière ma volonté de réformer le marché du travail, de réformer notre système économique et social, de réformer notre éducation et délivrer des réformes économiques tout en menant une consolidation budgétaire raisonnable. »

Il faut donc mettre un peu d’eau dans son vin, et Benoît Hamon a déjà commencé à changer de boisson. Lors de la primaire de la Belle alliance populaire, Hamon expliquait à 20 Minutes que « l’Europe n’a aucune compétence sur les questions sociales. Elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. […] Je n’ai absolument pas besoin qu’un technocrate bruxellois vienne m’expliquer comment on rénove le marché du travail. […] Après mon élection présidentielle, la Commission européenne, ce sera "merci, au revoir". »

Désormais, la stratégie européenne de Benoît Hamon, c’est : « Nous sommes pour la logique des 27, on ne veut pas remettre en cause les traités, il n’y aura pas de plan B », selon Danielle Auroi, marquant ainsi la différence de son candidat avec le programme radical de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de l’UE. Le discours sera plus doux aux oreilles d’Angela Merkel. « L’écueil à éviter, c’est de croire qu’il faut montrer les biscoteaux pour régler le problème. Nous n’allons pas forcément refonder les traités, mais il faut avoir l’audace de poser certaines questions sur la table », tempère la députée européenne socialiste Isabelle Thomas, qui s’occupe aussi du pôle Europe dans la campagne Hamon.

Ne pas fanfaronner après-coup

Ça, c’est l’erreur commise par François Fillon, pourtant le plus expérimenté des trois candidats reçus en Allemagne. Le représentant des Républicains, qui a travaillé avec Merkel lors de son passage à Matignon (2007-2012), aurait dû savoir que la chancelière n’aime pas que l’on parle à sa place. « Je sais ce qu’elle pense, je sais de quel côté balance son cœur, je sais quel est son projet économique et politique, et il est en concordance avec le mien », a déclaré l’ancien Premier ministre juste avant la visite d’Emmanuel Macron à Berlin.

J'ai fait part à Angela Merkel de notre devoir d'impulser un sursaut européen, autour d'un partenariat franco-allemand d'égal à égal. pic.twitter.com/4Z2FgBWrSe — François Fillon (@FrancoisFillon) January 23, 2017

Jaloux, François Fillon ? Selon Le Point fin février, alors que se préparait le déplacement de l’ancien ministre de l’Economie de François Hollande, le candidat LR « était furibard parce qu’il avait eu vent que Merkel était tentée de dérouler le tapis rouge à Emmanuel Macron », selon un membre des Républicains cité par l’hebdomadaire.

Comme Sarkozy en 2012, Fillon pensait avoir le soutien officieux d’Angela Merkel depuis sa réception à la chancellerie le 23 janvier… mais en fait non, le porte-parole de la dirigeante allemande rappelant qu’à l’exception de Marine Le Pen, Merkel était prête à recevoir tout le monde de manière « informelle et confidentielle ». D’ailleurs, après sa visite, quand Libération lui a demandé s’il s’agissait d’un « adoubement », Emmanuel Macron avait eu le bon goût de dire que « non, le seul adoubement, c’est celui du peuple français ».

Benoît Hamon ne devrait pas faire l’erreur de choisir à la place d’Angela Merkel. Mais son équipe de campagne a quelques idées sur ce qu’il se passe dans la tête de la chancelière : « En 2012, Berlin n’avait pas senti les tiraillements au sein de l’Union européenne. La situation n’est plus la même, il n’y avait pas eu le Brexit, il n’y avait pas cette montée des nationalismes. Et puis Merckel s’est désormais éloignée de la ligne de son ministre fédéral des Finances, Wolfgang Schäuble, le plus dictatorial sur l’austérité », avance Danielle Auroi.

Arriver avec quelques idées qui lui plairont (ou piquer le programme d’Emmanuel Macron)

Ce qu’il ne faut pas faire avec Angela Merkel, ok. Mais alors, que faut-il dire pour éveiller son intérêt ? Par exemple que « la France doit prendre ses responsabilités et se réformer », que l’on est « très sensible au geste de la chancelière », « une interlocutrice qui paraît très ouverte à un couple franco-allemand encore plus fort » et avec qui on a « beaucoup de convergences ». Bref, dire ce qu’Emmanuel Macron a dit à Berlin, sans préjuger de sa préférence sur l’identité du futur président français (pas comme François Fillon donc).

Rencontre avec Angela Merkel. On ne peut pas porter un projet pour la France sans se soucier d'un projet européen et de l'Allemagne. pic.twitter.com/cTYu6RMMiW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 16, 2017

Mais comment s’en sortir quand on n’est pas Emmanuel Macron, qu’on s’appelle Benoît Hamon et qu’on était un frondeur trop à gauche pour un président socialiste lui-même snobé par Merkel pour ses positions trop à gauche en 2012 ?

« Trois points de débat peuvent l’intéresser », énumèrent Danielle Auroi et Isabelle Thomas :

« Une nouvelle assemblée parlementaire et démocratique de la gouvernance économique de la zone euro », idée portée notamment par l’économiste Thomas Piketty, en charge de la question des traités budgétaires européens dans la campagne Hamon.

« Un visa temporaire pour les réfugiés proposé par Benoît Hamon, Merkel étant sensible à cette question de la solidarité ».

« Une politique environnementale commune pour permettre la transition énergétique ».

« Une nouvelle initiative de défense européenne ».

S’il suit tous ces conseils et arrive avec quelques propositions, Benoît Hamon pourrait réussir son oral auprès d’Angela Merkel. Après tout, malgré les tensions initiales et les frictions sur la question des migrants, François Hollande avait réussi à s’entendre avec la chancelière allemande. Le 30 janvier 2015, au retour d’un dîner à Strasbourg avec son homologue, le chef de l’Etat avait lâché à bord du Falcon présidentiel que « finalement, elle est sympa, Merkel ».

